Bravo, dečki! Mladi hrvatski košarkaši deklasirali Tursku i izborili povratak u A diviziju

Sam početak susreta nije nagovijestio ovakav ishod. Agresivni protivnik je sjajnom obranom i napadačkom tranzicijom stekao prednost (prvo 1:9, onda 3:11) te kupio mir. Hrvati su pokušavali sve ne bi li uhvatili ritam i došli do svoje igre. Trica Matea Tomaševića kod rezultata 9:21 pokrenula je Hrvatsku koja se približila na zaostatak od pet poena (17:22), no Turci su do kraja prve četvrtine nekoliko puta prisilili hrvatske reprezentativce na pogreške te na prvi odmor otišli s ugodnih +11 (20:31).

U dugoj četvrtini Hrvatska se prilagodila na tursku obranu, napadački profunkcionirala te serijom 10-0 za tri minute stigla na samo poen minusa (30:31). Ubrzo je Toni Torbarina tricom izjednačio na 33:33 da bi na isteku 17. minute preko Dina Subašića Hrvatska i povela 39:37. Momčadi su se jedno vrijeme izmjenjivale u vodstvu, no u samoj završnici prvog poluvremena Hrvatska se zahvaljujući Andri Mirčeti i Dinu Subašiću odvaja na sedam poena razlike (53:46).

Fantastična igra Hrvatske nastavila se i nakon povratka iz svlačionice. Niko Šare je pogodio tricu, Dino Subašić još jednu na koju je nadovezao dva bacanja, Mateo Tomašević je dodao dva poena, a Andro Mirčeta zabio tricu pod prekršajem za bijeg Hrvatske na +21 (67:46). Nakon trice Jurice Zagoršaka za 72:51 Turska je došla do zraka te se približila na 74:61. Petar Babić je pozvao time-out, a igrači na parketu odgovorili serijom 7:2 i povratak na +18 (81:63) za mirniji nastavak utakmice. U zadnju četvrtinu ušlo se s rezultatom 86:70.

Maksimalni fokus cijela je ekipa zadržala do kraja susreta i uvjerljive pobjede 109:86!!! Pobjednike su domaćini na kraju susreta nagradili pjesmom s razglasa, eurovizijskim hitom Baby Lasagne – Rim Tim Tagi Dim, a čestitka je na adresu HKS-a stigla i od armenskog saveza.

Andro Mirčeta je predvodio listu strijelaca hrvatske reprezentacije s 20 poena. Dino Subašić ih je zabio 19 pri čemu je opet imao samo jedan promašaj iz igre, a u pobjedi je sudjelovao i s osam skokova. Andro Toni Torbarina je zabio 17, Noa Zemljić 14, Mateo Tomašević 13, a Niko Šare 10.