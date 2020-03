Bravo dečki! Čilić i Gojo doveli Hrvatsku do velikog vodstva protiv Indije

Iako je protiv sebe imao bolje plasiranog tenisača, i to za više od 100 mjesta, 22-godišnji Borna Gojo (277. na ATP listi) uspio je dovesti Hrvatsku u vodstvo s 1:0 u prvom meču zagrebačkog dvoboja s Indijom u ovogodišnjim kvalifikacijama za završni turnir Davisova kupa u Madridu. Splićanin je za nepuna dva seta svladao Prajnesha Gunneswarana, 132. tenisača svijeta, sa 3:6, 6:4, 6:2 i tako stigao do svoje prve pobjede u hrvatskom dresu (u trećem susretu, nakon poraza od Nadala i Rubljova).

U prvom setu Gojo se prilično mučio, malo ga je uhvatila i nervoza, pa je Indijac relativno lako dolazio do prilike za break. Borna se u prvom gemu obranio sjajnim servisom, u petom je također spasio dvije break-prilike, ali je posustao u sedmom. No, već u drugom setu naš je mladi tenisač oslobodio ruku i podignuo razinu igre. Pritisnuo je suparnika već u prvom gemu, propustio je prvih pet prilika za obrat, ali nije i šestu i tako je došao do prednosti koju više nije ispuštao.

Vidjelo se da dojučerašnji američki sveučilištarac ima igru i udarce (servis i volej su mu sasvim solidni) za iskusnijeg indijskog igrača. To se i potvrdilo u trećem setu, kada je Borna na krilima domaće publike (u maloj dvorani Sportskog doma okupilo se solidnih 3000 gledatelja, a ambijent je dodatno uljepšala i glazba s Trsata), stigao do konačne pobjede i prvog boda za Hrvatsku u ovom važnom dvoboju.

Naš je tenisač u cijelom meču realizirao četiri od 14 prilika za break (Indijac 3 od 9), a pogodio je i devet asova servirajući i 228 kilometara na sat.

U drugom meču Marin Čilić slavio je protiv Ramkumara Ramanathana (ATP - 182.) sa 7:6, 7:6.

Hrvatskoj treba još jedan bod iz subotnja tri dvoboja kako bi stigla do završnog turnira u Madridu koji se igra u studenome.

Subotnji raspored (od 15 sati):

Mate Pavić/Franko Škugor - Rohan Bopanna/Leander Paes

Marin Čilić - Prajnesh Gunneswaran

Borna Gojo - Ramkumar Ramanathan

>>> Pogledajte veliko finale humanitarnog turnira na Šalati

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.