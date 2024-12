Bosna i Hercegovina gradi novi nacionalni nogometni stadion. Evo gdje će nastupati zmajevi

Nogometni savez Bosne i Hercegovine će novi nacionalni stadion na kojemu bi utakmice trebala igrati reprezentacija te zemlje izgraditi u Zenici jer u Sarajevu nema partnera koji bi sudjelovali u realizaciji tog projekta, najavio je u petak predsjednik NS BiH Vico Zeljković. Bosanskohercegovački su reprezentativci i do sada sve svoje utakmice na domaćem terenu igrali na stadionu Bilino polje u Zenici jer niti jedan drugi u državi ne ispunjava standarde koje propisuju FIFA i UEFA.

Zeljković je na konferenciji za novinstvo potvrdio kako će Zenica ostati trajni dom nogometne reprezentacije BiH, no utakmice će se igrati na novom stadionu koji će nastati rekonstrukcijom već postojećega na kojemu će se postupno dograđivati tribine.

"Želja je bila Sarajevo, ali nismo naišli na razumijevanje i potporu. Idemo u realizaciju nacionalnog stadiona u Zenici", kazao je ustvrdivši kako lokalne vlasti sarajevske općine Centar nisu pokazale dobro volju potrebnu da se u nacionalni stadion pretvori već postojeći objekt na Koševu na kojemu je 1984. godine održana i svečana ceremonija otvaranja XIV. zimskih olimpijskih igara.

Pojasnio je kako očekuje da će s gradskim vlastima u Zenici do kraja siječnja 2025. biti potpisan ugovor, a tijekom proljeća planirana je izrada idejnog projekta. Plan je do 2029. godine napraviti stadion koji bi mogao primiti do 18 tisuća gledatelja, a on bi u konačnici bio i mjesto gdje bi svoje utakmice igrao zenički klub Čelik.

Komentirajući stanje u bosanskohercegovačkom nogometu Zeljković je potvrdio kako nije zadovoljan postignućima reprezentacije.

"Jako teška i turbulentna godina je iza nas", izjavio je Zeljković dodajući kako još nema iskoraka kojega žele svi u NS BiH.

Najbolji nogometaši BiH posljednji put su se za jedno ozbiljnije natjecanje kvalificirali još 2014. godine kada su nastupili na Svjetskom prvenstvu u Brazilu. Izbornika Sergeja Barbareza i njegove igrače sada čekaju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. u kojima su u trećoj jakosnoj skupini s Austrijom, Rumunjskom, San Marinom i Ciprom.