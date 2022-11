Borjan hrvatskim navijačima pokazao tri prsta: Frustrirani primitivci, čuo sam kako me vrijeđaju

Vratar Kanade Milan Borjan, koji je izjavio da rodni Knin i Dalmaciju smatra dijelom Srbije, bio je na udaru hrvatskih navijača na današnjoj utakmici u Kataru.

Nakon utakmice njegov se telefonski broj navodno masovno širio među WhatsApp grupama pa je tako dobio 2500 poruka hrvatskih navijača.

>> Hrvatski navijači slave u Dohi

- To pokazuje kakvi su ljudi, primitivci. Nemam što komentirati, to govori o njima. Nemam što reći, čuo sam da su vikali, da su vrijeđali, ali to govori o njima i da trebaju poraditi na sebi i na svojim obiteljima. Očigledno imaju frustracije u kući pa to iskale ovdje - rekao je Borjan i dodao:

- Hrvatskoj reprezentaciji bih želio sve najbolje, odigrali su odličnu utakmicu. Poveli smo rano, odigrali smo dobro 20-25 minuta, onda smo se povukli. To je nogomet, idemo dalje. Ovo je lijepo iskustvo za kanadsku reprezentaciju koja je poslije 36 godina otišla na SP. Žao mi je što je rezultat bio ovoliki, ali, Bože moj, idemo dalje.

Borjan je u jednom trenutku dignuo tri prsta.

- Da, jesam, pokazao sam. Jer krivo mi je kada te vrijeđaju. Ali to govori o njima. Gledam svoje dvorište, svoju reprezentaciju, svoje ljude oko sebe i svoju obitelj, to mi je najvažnije, ostalo, te primitivce, nemam što komentirati - rekao je Borjan.