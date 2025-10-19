Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
STRANI NOGOMET

Bomba iz Grčke: Osvajač Lige prvaka preuzima Panathinaikos?

Football - Real Madrid v Paris St Germain - UEFA Champions League Group Stage - Group A - Santiago Bernabeu Stadium - 3/11/15 Real Madrid coach Rafael Benitez Reuters / Juan Medina Livepic EDITORIAL USE ONLY.
VL
Autor
Hina
19.10.2025.
u 22:29

Za AEK je nastupio Domagoj Vida, dok je na drugoj strani igrao Dejan Lovren. Luka Ivanušec nije nastupio za goste iz Soluna

U derbiju sedmog kola grčkog nogometnog prvenstva PAOK je na gostovanju pobijedio AEK sa 2-0 preuzevši vrh ljestvice.

Pobjedu PAOK-u donijeli su golovi Rahmana Babe (45) i Ioannisa Konstanteliasa (48). Domaćin je od 88. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Harold Moukoudi.

Za AEK je nastupio Domagoj Vida, dok je na drugoj strani igrao Dejan Lovren. Luka Ivanušec nije nastupio za goste iz Soluna.

U ranije odigranom susretu Aris i Panathinaikos su odigrali 1-1, a grčki mediji navode kako će Pao od idućeg tjedna preuzeti španjolski stručnjak Rafael Benitez (65).

Karol Swiderski je doveo goste u vodstvo u trećoj minuti, a izjednačio je Anastasios Donis u 75. minuti. Tin Jedvaj nije bio u krugu kandidata za gostujući sastav.

Navodi se kako će Benitez potpisati ugovor na 2.5 godine s godišnjom plaćom od 5 milijuna eura, zajedno s osobljem koje će ga pratiti u Grčku. Mediji pišu kako je iskusni trener, koji je osvojio tri europska trofeja (Ligu prvaka, Kup UEFA/Europsku ligu i europski Superkup), tražio od čelnika kluba jamstva u vezi s pojačanjima već ove zime.

VEZANI ČLANCI: 

Benitez je tijekom karijere vodio Liverpool, Real Madrid, Napoli, Chelsea, Valenciu, Newcastle United, EvertonValladolid, OsasunuTenerife... Posljednji posao je imao na klupi Celte Vigo koju je vodio od srpnja 2023. do ožujka prošle godine.

S Liverpoolom je osvojio Ligu prvaka (2005) i europski Superkup (2005), na klupi Chelsea je osvojio Europsku ligu (2012), a s Valencijom je bio pobjednik Kupa UEFA (2004).

Na ljestvici grčkog prvenstva vodi PAOK sa 17 bodova, Olympiakos ima 16, baš kao i AEK. Panathinaikos je na sedmom mjestu s devet bodova.

Ključne riječi
Panathinaikos Liga prvaka Rafael Benitez

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još