Bobanovo pismo Modriću je vjerojatno najbolji tekst o Luki koji ćete ikad pročitati

"Zvone mi je idol." - sve je u par riječi objasnio Luka Modrić, najbolji hrvatski nogometaš proteklih 50 godina u velikoj anketi Večernjeg lista, kada smo ga pitali tko bi bio njegov izbor u vječnoj dilemi između Zvonimira Bobana i Davora Šukera. O njihovom posebnom odnosu puno su kazali kadrovi tijekom dodjele nagrade The Best, kada je Boban kao dijete plakao zbog nevjerojatne Lukine godine. Ali ne samo zato; Bobanu je kroz glavu strujalo otprilike ono što je napisao u predgovoru za Modrićevu autobiografsku knjigu, a to je i danas jedan od najljepših tekstova o Lukinoj igri. Lukina autobiografija Moja igra, u nakladi Hermesa, objavljena je prošle godine uz Večernji list, a uz dopuštenje suautora, kolege i novinara Roberta Matteonija, Bobanovo pismo Luki objavljujemo u Premiumu Večernjeg lista.