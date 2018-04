Bliži se nezamislivo - Manchester United seli na Etihad

Ljuti gradski rivali Manchester United i Manchester City uskoro bi mogli dijeliti isti stadion, nakon što je postalo jasno kako 'Crveni vragovi' za vrijeme rekonstrukcije neće moći igrati na svom Old Traffordu.

Naime, United planira renovirati Old Trafford i proširiti kapacitet tribine "Sir Bobby Charlton" kako bi novo 'kazalište snova' primalo 90.000 gledatelja, što je 15.000 više od sadašnjeg kapaciteta. Kako će to biti složen projekt, United će morati naći privremeni dom dok se radovi ne završe.

"Bojim se kako zbog radova neko vrijeme nećemo moći igrati na svom stadionu," kazao je direktor Richard Arnold.

Dio engleskih medija navodi kako bi gradski suparnik City bio spreman pomoći Unitedu ukoliko će 'Crveni vragovi' zatražiti uslugu. Naravno, uz financijski kompenzaciju.

Britanske kladionice su već uvrstile u svoju ponudu mogućnost klađenja na kojem će stadionu United igrati. Za sada najviše izgleda imaju Etihad i stadion Macron na kojem igra Bolton.

United i City su već dijelili istu adresu. U periodu od 1945. do 1949. nastupali su na istom stadionu, na starom stadionu Cityja, Maine Roadu. Bilo je to polovinom prošlog stoljeća, ali tada nije bilo drugog izbora jer je Old Trafford bio teško oštećen nakon bombardiranja u II. svjetskom ratu.