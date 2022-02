Bjelica opravdao Dinamo: S pravom su umorni; Kopić: Apsolutno vjerujem da ćemo biti prvaci

Osijek je slavio nad Dinamom 1:0 i zasjeo na prvo mjesto HNL-a.

- Mislim da smo mi u izjednačenoj utakmici iskoristili jednu grešku Dinama i tako slavili. Sretni smo zbog pobjede, ovo je samo momentalna situacija, Dinamo ima utakmicu manje i još nas može prestići, moramo još puno raditi. Mi smo se pripremali cijeli tjedan, a Dinamo je imao utakmicu pa je opravdano umoran - rekao je Bjelica i dodao:

- Valjda smo samo Mance i ja vjerovali da može biti igrač odluke za nas. Kad se pojavila mogućnost da se vrati, nisam dvojio, nazvao sam ga na videopoziv da vidim jel ima tu žar u očima koju želim vidjeti.

Oba trenera su se odlučila za slične sustave igre. Tzv. sustav zrcala.

- Da, igrai smo sa sličnim sustavima, ne istim. Znali smo da Dinamo ima kvalitetne igrače, nismo mu htjeli dati da ima prevelikih šansi. Pokazujemo da možemo u derbijima, vrlo je važno osvajati bodove, treba nastaviti, ovo je početak tek, ostaje još 11 kola pred nama.

Trener Dinama nakon utakmice je rekao:

- Prvo poluvrijeme smo kontrolirali utakmicu, stabilni u centrali, bez prevelikih šansi, a u drugom poluvremenu smo pokušali Andrićem doći do boljih prilika, a nismo iskoristili 2-3 šanse, na kraju smo primili gol. Čestitam Osijeku, to je to.

- Nema što puno iskoristiti igračima, išli su ful gas, detalj je odlučio. Htjeli smo u drugom dijelu još pojačati pritisak, izmjenama smo još nešto pokušali, Oršić je osjetio malo slabost, to nas je malo poremetilo, ali što je tu je.

- Kao i za ovu utakmicu tako i za svaku sljedeću mi moramo biti pravi i maksimalni, sada kada nema Europe će igrači moći ući u lakši tempo rada.

- Za igru prema naprijed moramo vidjeti tko će nam se još od ozljeđenih igrača, naravno da su nam Ivanušec i Ademi bitni faktori u organizaciji igre prema naprijed.

- Klupski cilj je prvo mjesto i ja apsolutno vjerujem da ćemo mi prvi proći ciljem na kraju prvenstva.