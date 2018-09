Bjelica iz Turske: Fenerbahce je razina više od Young Boysa

Nenada Bjelicu nakon pobjede njegovog Dinama nad Goricom vidjeli smo smrknutog.

- Ujutro u 7 sati idem put Turske pogledati utakmicu Konyaspora i Fenerbahčea sa Stjepanom Tomasom, dugi put, pa brzo natrag – objasnio je trener Dinama.

I jučer je bio na tom srazu turske lige u kojem je suparnik plavih slavio u gostima 1:0 pobjedu pogotkom makedonskog igrača Elmasa u 67. minuti ali Fener se nije puno dignuo na tablici turske lige, 11. je nakon pet odigranih utakmica. Ovaj turski velikan igrao je u sastavu: Tekin – Ozbayrakli, Neustadter, Škrtel, Koybasi (od 78. Isla) – Siqueira, Topal – Ayev, Benzia (od 86. Frey), Chahechouhe (od 61. Elmas) – Slimani.

- Vidio sam jako dobru momčad Fenerbahčea s puno kvalitetnih individualaca, iako je Konyaspor imao nekoliko dobrih situacija, Fener je zasluženo pobijedio. Kvalitetan je, s jakom ofenzivnom linijom s Ayewom i Slimanijem. Zaigrao im je i Jailson, to mu je bio debi. Škrtel je u obrani i pokazuje svoje iskustvo, no nema potrebe dalje secirati jer je riječ o vrlo ozbiljnoj momčadi s isto tako ozbiljnim igračima. Držim da su razina više od Young Boysa, ali to nas ne ostavlja bez šansi, možemo im parirati energijom i svojom mladosti, pogotovu pred našim navijačima za koje vjerujem da će ponovno napraviti dobru atmosferu u Maksimiru – ispričao je Bjelica o viđenom u Turskoj.

>> Pogledajte i ekskluzivan razgovor s Nikom Čekom