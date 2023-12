Bivši Hajdukovac i nekadašnji vatreni na pragu Maksimira? Dinamo bi mogao skupo stajati

Prema pisanju talijanskog transfer insajdera, Luce Bendonija, Ivo Grbić je u pregovorima s Dinamom , a situacija dobro napreduje što znači da bi se tijekom zimskog prijelaznog roka mogao preseliti iz Madrida u Zagreb.

"Dinamo Zagreb i Ivo Grbić napreduju u pregovorima o trajnom transferu u siječnju. Ako posao uspije, Atletico bi zaradio oko dva milijuna eura", stoji u objavi Bendonija na X-u.

Grbićev transfer iz Atletico Madrida u Dinamo spominjao se još ovoga ljeta. Tada se od silnih spekulacija ništa nije izrodilo, no bitna promjena mogla bi biti promjena menadžera na strani vratara. Dakle, prema pisanju talijanskog insajdera, ukupna cijena transfera mogla bi biti oko 2 milijuna eura.

