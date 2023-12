Španjolci ne brinu: Rasprodali su igrače. Nije to više Dinamo koji je 20 godina vladao Hrvatskom

Dinamo je pobjedom nad Ballkanijem u posljednjem kolu grupne faze Konferencijske lige osigurao plasman u eliminacijsku fazu natjecanja. Obzirom da su završili drugi u skupini C, iza Viktorije Plzen, moraju igrati šesnaestinu finala koja im donosi jednu od momčadi koje su završile treće u skupinama Europske lige.

Ždrijebom u Nyonu odlučeno je da će 'plavima' protivnici biti Real Betis. Jedna od najsnažnijih momčadi koje su preselile u Konferencijsku ligu, klub koji je već nekoliko godina među najsnažnijih šest u La Ligi te jedan od favorita za osvajanje trofeja ovoga natjecanja. Da stvar bude gora, ovakav protivnik dolazi kada je Dinamo u velikoj krizi te velike nade polaže na dobro odrađivanje zimskog prijelaznog roka.

GALERIJA Dinamo unutar 10 minuta srušio Ballkani (3:0) i osigurao europsko proljeće

Prepoznao je to i španjolski sportski dnevnik, AS. Prema njihovom pisanju, klub iz Seville igrat će protiv "najlošijeg Dinama posljednjih godina". Dodaju kako to više nije ona momčad koja je dva desetljeća dominirala hrvatskim nogometom, a izvor problema pronalaze u prodaji ključnih igrača, Dominika Livakovića, Luke Ivanušeca i Josipa Šutala.

"Da je Betisu dodijeljen Dinamo u bilo kojoj od prethodne tri sezone, bilo u Konferencijskoj ligi ili Europa ligi, zeleno-bijeli imali bi razloga za zabrinutost. Srećom po momčad trenera Pellegrinija, hrvatski prvak proživljava najgore trenutke posljednjih godina te ima malo toga s momčadi koja se ravnopravno nosila s Chelseajem, Milanom i Salzburgom prošle sezone", stoji u tekstu AS-a.

"Dinamo je pustio da mu odu najbolji igrači pa je zato oslabljen. U svojoj vlastitoj ligi osjeća odlazak talenta pa je trenutačno treći nakon što je 17 godina impresivno dominirao prvenstvom", stoji u njihovom tekstu. Kao nositelj ovoga susreta, Dinamo će najprije gostovati na stadionu Benito Villamarin u Sevilli, 15. veljače. Uzvrat se igra 22. veljače na Maksimiru.

Na ovaj par osvrnule su se i španjolske novine ABC. U tekstu pod naslovom "Hrvatski klub koji je bio opustošen" ponavljaju tvrdnju AS-a. "Dinamo, koji je ne tako davno bio čest sudionik grupne faze Lige prvaka, prošao je tešku transformaciju posljednjih sezona. Malo je ostalo od one ekipe s Gvardiolom, Olmom, Majerom i Oršićem, koja je postala stalni sudionik Lige prvaka i Europa lige", navode Španjolci. Također, upozoravaju da će Bruno Petković biti najveći problem za andaluzijsku momčad.

Niti Dinamo, niti Betis u Europi nisu prošli kako su se nadali. Dinamo je iz Lige prvaka ispao porazom protiv grčkog AEK-a. Zatim je 'plave' iz Europske lige izbacila praška Sparta. Skupina Konferencijske lige bila je poprilično zahtjevna nakon poraza od Viktorije te šoka protiv Ballkanija u Prištini, a hrvatski prvak je preživio tek konstantnim pobjedama nad Astanom i ključnim slavljem nad kosovskom momčadi. Betis je igrao na prvo mjesto u poprilično oportunoj skupini s Rangersima, već spomenutom Spartom i ciparskim Arisom. Umjesto toga, Škoti i Česi su prošli dalje, a Betis će svoju europsku žeđ nastojati utažiti plavom krvlju momčadi s Maksimira.

