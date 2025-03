Bivši dinamovac dobit će basnoslovni ugovor, velikan će učiniti sve da ga zadrži

Londonski Arsenal ponudit će brazilskom stoperu Gabrielu Magalhaesu (27) novi i bogatiji ugovor nakon što se doznalo da ga u svoje redove mami saudijski Al-Nassr, za kojeg igraju donedavni hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović i Cristiano Ronaldo. Trener "Topnika" Mikel Arteta želi pod svaku cijenu zadržati ključne igrače, a stoperski par kojeg čine Gabriel i William Saliba predstavlja stup Arsenalove obrane, objavili su britanski mediji.

Brazilskom reprezentativcu ugovor s londonskim klubom vrijedi do kraja lipnja 2027. godine, ali problem je u tome što je on među slabije plaćenim igračima u klubu, zarađuje 6,2 milijuna eura po sezoni. Budući da smo proteklih godina vidjeli kako mnoge nogometne zvijezde odlaze u Saudijsku Arabiju privučene basnoslovnim plaćama, vodstvo Arsenala pokušava to spriječiti i ponudit će Gabrielu znatno bogatiji ugovor, ističu britanski mediji.

Iako igra na poziciji stopera Gabriel je prilično učinkovit u napadu, ove sezone je u svim natjecanjima upisao pet golova i jednu asistenciju. U Arsenal je stigao u ljeto 2020. godine iz Lillea za 26 milijuna eura. Pamte ga i navijači Dinama, jer je od veljače do lipnja 2018. bio na posudbi u zagrebačkom klubu.