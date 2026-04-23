Najgledanije u Hrvatskoj: Od života jedne od najvećih nogometnih legendi do bizarnog ubojstva na stubama i krize muškosti

Na samom vrhu gledanosti nalazi se napeta true-crime drama "The Staircase", temeljena na jednom od najzagonetnijih slučajeva u novijoj američkoj povijesti. Radnja prati Michaela Petersona (maestralni Colin Firth), pisca i ratnog veterana optuženog za ubojstvo supruge Kathleen (Toni Collette), nakon što ju je 2001. godine pronašao mrtvu u podnožju stuba njihova doma. Iako je tvrdio da je riječ o nesretnom padu, brutalnost ozljeda i količina krvi na mjestu događaja odmah su pobudili sumnju.

Serija detaljno prikazuje šesnaestogodišnju sudsku bitku, tijekom koje su na vidjelo izašle šokantne obiteljske tajne, od Petersonova skrivenog biseksualnog života do bizarnih podudarnosti s još jednim smrtnim slučajem na stubama koji se dogodio godinama ranije. Kroz osam epizoda istražuju se sve teorije, uključujući i onu bizarnu o napadu sove, ostavljajući gledatelje da se do samog kraja pitaju je li Michael Peterson hladnokrvni ubojica ili žrtva nevjerojatnog niza tragičnih okolnosti.

Odmah iza nje smjestio se psihološki triler "Unchosen", koji gledatelje uvodi u klaustrofobični svijet izolirane kršćanske sekte. Priča prati Rosie, odanu suprugu i majku čiji se strogo kontrolirani život počinje urušavati nakon što njezinu kćer spasi Sam, odbjegli zatvorenik. Njegov dolazak u zajednicu pokreće lavinu sumnji i razotkriva mračne tajne koje se kriju iza fasade pobožnosti, tjerajući Rosie da preispita sve u što je vjerovala. Serija vješto istražuje teme kontrole, vjere i ženske emancipacije, dok se glavna junakinja suočava s pitanjem gdje leži veća opasnost - unutar kulta koji ju je odgojio ili uz tajanstvenog stranca koji joj nudi bijeg.

"Unchosen" Foto: Netflix

Na trećem mjestu nalazi se španjolska humoristična serija "Alphamales", koja na urnebesan način prikazuje četvoricu prijatelja u kasnim četrdesetima koji se pokušavaju prilagoditi suvremenom svijetu i novim društvenim normama. Suočeni s krizom muškosti i činjenicom da gube svoje privilegije, ovi se likovi na nespretan i komičan način nose s osnaženim ženama i promjenama u međuljudskim odnosima. Kroz niz duhovitih i često neugodnih situacija, serija istražuje teme prijateljstva, veza i evolucije tradicionalnih muških uloga u današnjem društvu, nudeći lagan i zabavan pogled na izazove modernog muškarca.

Na listi se našla i trodijelna dokumentarna serija "Ronaldinho: The One and Only", koja pruža intiman uvid u život i karijeru jedne od najvećih nogometnih legendi. Kroz dosad neviđene snimke i svjedočanstva ikona poput Lionela Messija, serija prati Ronaldinhov put od skromnih početaka do statusa globalne zvijezde. Dokumentarac ne slavi samo njegove pobjede, već se dotiče i osobnih borbi, prikazujući čovjeka iza zaraznog osmijeha koji je zauvijek promijenio nogomet.

Gledatelje je zaintrigirao i reality game show "Million Dollar Secret", u kojem grupa natjecatelja mora otkriti tko je među njima tajni milijunaš. Kroz niz izazova i eliminacija, lovci pokušavaju razotkriti sretnika kako bi mu preoteli nagradu, dok milijunaš mora sačuvati svoj identitet do samog kraja. Emisija koju vodi Peter Serafinowicz napeta je igra strategije, prijevare i socijalne dedukcije u kojoj svatko sumnja u svakoga.

Za mlađu i obiteljsku publiku tu je serija "Salish & Jordan Matter", koja prati popularni otac-kći duo poznat po internetskim avanturama. Nakon potpisivanja ugovora s Netflixom, Jordan i Salish svoj su prepoznatljivi stil prenijeli na streaming platformu, donoseći kombinaciju ludih izazova, zabavnih situacija i obiteljskih trenutaka. Serija se fokusira na svakodnevne odnose i nudi lagan i pozitivan sadržaj popularan među obiteljima.

Visoko na ljestvici je i hvaljena antologijska serija "Beef", čija je druga sezona s Oscarom Isaacom i Carey Mulligan u glavnim ulogama oduševila publiku. Radnja je smještena u elitni country klub i istražuje eskalirajući sukob između dva para, zadirući u teme bijesa, klasnih razlika i ljudske slabosti. Serija je poznata po crnom humoru i napetoj atmosferi, a svaka sezona donosi potpuno novu priču i likove.

Kolumbijska dramska serija "Fake profile" uvlači gledatelje u opasan svijet online upoznavanja. Priča prati Camilu, koja se na aplikaciji za upoznavanje upušta u strastvenu vezu s naizgled savršenim muškarcem, samo da bi otkrila njegovu mračnu stranu i dvostruki život. Odlučna da ga raskrinka, Camila ulazi u opasnu igru manipulacije i tajni koja prijeti njezinom životu, a serija je postala globalni hit zahvaljujući napetoj radnji i neočekivanim preokretima.

"Fake Profile" Foto: Netflix

Ljubitelje romantičnih komedija osvojila je južnokorejska serija "Sold Out on You". Radnja prati uspješnu, ali nesanicom izmučenu voditeljicu TV prodaje i pedantnog, tajanstvenog farmera koji uzgaja sastojke za popularnu kozmetiku. Njihovi se životi isprepliću na kaotičan i romantičan način dok kroz međusobnu podršku pronalaze ljubav i počinju liječiti svoje emocionalne rane.

Listu zatvara čileanska kriminalistička serija "Someone Has to Know", inspirirana stvarnim slučajem nestanka tinejdžera. Radnja se usredotočuje na upornu majku koja ne odustaje od potrage za sinom i detektiva koji postaje opsjednut rješavanjem slučaja. Serija sporijeg tempa, s naglaskom na atmosferu i psihološku razradu likova, istražuje mračne tajne lokalne zajednice, strah i šutnju koja okružuje zločin.