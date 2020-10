Bilić remizirao, Englezi pišu: Ljutit je na vodstvo kluba...

Engleski premierligaš West Bromwich Albion, kojeg vodi hrvatski stručnjak Slaven Bilić, u susretu 6. kola Premier lige je odigrao 1:1 na gostovanju kod Brighton & Hove Albiona i još uvijek nema niti jednu pobjedu ove sezone.

Bilić niti u šestom pokušaju nije uspio ostvariti prvu pobjedu ove sezone. No, za utjehu uspio je izboriti remi, treći ove sezone, izjednačivši u samoj završnici utakmice.

Brighton & Hove Albion je poveo u 40. minuti nakon autogola Jakea Livermorea. Branislav Ivanović je pokušao 'očistiti' jednu opasnu loptu ispred gola, no napucao je Livermorea od kojeg se lopta odbila u mrežu.

WBA je bio korak do izjednačenja u 76. minuti, no Matheus Pereira nije iskoristio obećavajuću šansu. Pucao je s poludistance, ali je pogodio lijevu stativu.

Ipak, gosti su izjednačili u 83. minuti golom Karlana Ahearnea-Granta. Robinson je povukao po desnom krilu, ubacio u sredinu do Ahearnea-Granta koji je zabio pod prečku.

Filip Krovinović je za West Brom igrao cijeli susret, a u 3. minuti je imao obećavajuću priliku. Pucao je s ruba šesnaesterca, no Mathew Ryan je bio siguran.

WBA je nastupio bez egipatskog braniča Ahmeda Hegazija koji je prodan saudijskom prvoligašu Al Ittihadu, navodno bez Bilićevog znanja.

The Sun piše kako je Bilić bio bijesan kada je saznao za potez vodstva kluba. No, u klubu se pravdaju kako je to bila ponuda koja se nije mogla odbiti. WBA je navodno zaradio pet milijuna eura za igrača kojem je ugovor trajao do 2022. godine i koji je imao tjednu plaću od 80.000 eura.

Hegazi je bio u West Bromu od ljeta 2017. te je u 104 susreta postigao četiri gola.

Nakon šest kola WBA se nalazi na 17. mjestu s tri boda, dva više od Burnleyja, Sheffield Uniteda i Fulhama. Brighton je na 16. mjestu s pet bodova.

Večeras se još sastaju Burnley i Tottenham.