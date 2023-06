Bilić i Stanić u transu: Ovo što radi Modrić baš nikako nije normalno!

Hrvatska je rezervirala novu medalju, treću koju s velikog natjecanja donosi pod izbornikom Zlatkom Dalićem. U napetom trileru protiv Nizozemske (4:2) Dalićevi igrači opet su navijačima priuštili večer punu emocija i putovanje od euforije do nevjerice - kad je Noa Lang, napadač Bruggea, zakucao Livakoviću pod gredu, na isteku sudačke nadoknade, za 2:2 i najavu još jednih produžetaka, još jedne drame. A onda se ukazao Bruno Petković i zabio sedam minuta nakon što je ušao u igru. Golčinom s 20 metara doveo je dramu do vrhunca, a 15 tisuća hrvatskih navijača na stadionu skandiralo je: 'Ovdje nitko nije normalan..' I baš tako na travnjaku u 119. minuti igre izgledala je Dalićeva Hrvatska koja je gubila (Malen, 34') i koja je u prvom poluvremenu bila neuvjerljiva. Nastavak je donio potpuno drugačiju energiju iz koje su proizašli i izboreni jedanaesterac za izjednačenje i Petkovićev gol. U centru preokreta Hrvatske bio je Luka Modrić. Kapetan Hrvatske u 38. godini opet je oduševio izvedbom, trkom i ključnim odlukama na terenu. I opet su zbog njega svi drugi igrali bolje i nitko nije pokazao da sumnja u pobjedu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Fenomen Luke Modrića u studiju Nove tv nakon utakmice komentirali su legendarni bivši igrači reprezentacije Slaven Bilić, Robert Jarni i Mario Stanić.

Bivši izbornik Bilić istaknuo je da Hrvatska nakn 120 minuta izgleda svježije nego kad je započela susret.

- Sto puta smo pričali o njegovoj borbenosti i trkačkom angažmanu, ali nije to samo trka; pogledajte koliko je lopti oduzeo, koliko ničiji lopti priskrbio, to baš nikako nije normalno, cijela ta energija koju Modrić ima i Hrvatska imaju i to protiv strašnih protivnika.

- Da, zarazno je koliko je Modrić miran i što to donosi za ekipu. Njegov fenomen je neobjašnjiv, a nikada nisam vidio ni takav udarac vanjskom, ta razina i brzina odlučivanja fascinira. Potez koji je preokrenuo utakmicu bio je penal, a Modrić ga je majstorski izborio, kako se ubacio ispred igrača, to sve pokazuje - nadovezao se Stanić

- Sjećam se i prošle godine kako je igrao u lipnju, cijeli niz utakmica, a to radi i sada. I igrat će tako i dogodine. Sjećam se one lopte u produžecima protiv Engleske u Rusiji koju je čupao iz outa. Odluke i rješenja koje on donosi, ma to je čudo - dodao je Bilić, koji je pohvalio i hrvatsku klupu dok je Robert Jarni komplimente uputio izborniku Zlatku Daliću.

- Pustili smo Nizozemce blizu 16-erca u prvom dijelu i to nije izgledalo dobro, ali Dalić je sa suradnicima sve odlično detektirao i popravili smo se. Ovo je bila prava Hrvatska kasnije, cijela ekipa se podignula, a Modrić ih je opet u tome vodio kapetanski.