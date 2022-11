Belgijski izbornik novinarima rekao da je 'Hrvatska sve ostvarila' i da slabije igra kad nije na natjecanju

Izbornik belgijske nogometne reprezentacije Roberto Martinez nakon 1-2 poraza od Egipta u generalnoj probi pred početak Svjetskog prvenstva u Katru (20. studneoga - 18. prosinca) rekao je kako njegova momčad dolazi na natjecanje s neizvjesnošću jer nije bilo vremena za prilagodbu.

“Trebamo biti svjesni s čime se suočavamo: sa Svjetskim prvenstvom bez razdoblja prilagodbe. Uvijek smo se za velika natjecanja pripremali na način da svaki igrač uhvati optimalnu formu. Ovdje to nije tako”, izjavio je izbornik Martinez (49) u intervjuu za novine Marca.

“Imamo sve informacije i statistiku, ali ne znamo kako će reagirati svaki od igrača s obzirom na zajedničke pripreme od samo sedam dana uoči početka”, dodao je.

Belgija, osvajač brončane medalje s posljednjeg Svjetskog prvenstva 2018., u petak je poražena od Egipta u prijateljskoj utakmici.

U skupini F Svjetskog prvenstva Belgija će igrati s Kanadom, Marokom i Hrvatskom, a dvoboj protiv svjetskih doprvaka na programu je 1. prosinca.

“To je skupina koja, kada se promatra izvana, ne otkriva cijelu priču”, napomenuo je Martinez, na klupi Belgije od 2016. godine.

“Kanada je bila pobjednik kvalifikacijske skupine, ispred Meksika i SAD-a. Ima jako dinamičnu ekipu s pojedincima svjetske razine, poput Alphonsa Daviesa. Izbornik John Herdman ima jasan koncept, a uspjeh koji je ostvario sa ženskom reprezentacijom prenio je na mušku”, rekao je o prvom protivniku s kojim će se susresti u srijedu.

“Maroko je, pak, reprezentacija bliža Belgiji nego se misli jer u svom sastavu ima četiri do pet igrača s belgijskim korijenima. Njeni igrači poput Boufala, Abdea i Ziyecha jako su kvalitetni u situacijama jedan na jedan. Na prvenstvo dolaze s novim trenereom i željom da pokažu što nose u sebi”, izjavio je Martinez.

O Hrvatskoj, koja je prije četiri godine igrala u finalu Svjetskog prvenstva, rekao je:

“Hrvatska je klasik. Ta je generacija sve ostvarila. Hrvatska na svjetskim natjecanjima dostiže razinu neusporedivo višu u odnosu na ono što prethodno prikazuje”, zaključio je Martinez.

