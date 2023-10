Baturina i Sučić spremni su za iskorak, u Gorici je to vidio i Zlatko Dalić

Na kraju je to bila i lakša pobjeda nego to 2:0 rezultat sugerira. Mlada hrvatska reprezentacija slavila je u Velikoj Gorici protiv vršnjaka iz Bjelorusije u četvrtom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Naše nade dominantno su riješile utakmicu, a u glavnoj ulozi bio je dvojac naših najvećih talenata, Martin Baturina i Luka Sučić. Poveli smo u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena kada je Sučić zabio s bijele točke, a konačan omjer postavio je Baturina u 55. minuti. Iako je dojam da Bjelorusi nisu bili pravi podražaj našim dečkima, gosti nisu momčad za podcijeniti. Stajali su veći dio utakmice u čvrstom bloku, čekajući neku svoju priliku. Na našu sreću, nisu je dočekali. Logično, zadovoljan je bio Dragan Skočić. Baš kao i Zlatko Dalić pred kojim su se u odličnom svjetlu prikazali spomenuti Baturina, Sučić ali i Roko Šimić. Ako ta trojica igrača budu u pravom klupskom ritmu, sigurno spadaju u kategoriju onih na koje se u bliskoj budućnosti može ozbiljno računati kada govorimo o našoj A reprezentaciji.

Teška utakmica

- Zadovoljan sam. Kontrolirali smo igru svih 90 minuta, osim što su nas iznenadili na početku sustavom. Inače igraju 5-3-2, a sad su okrenuli na romb, što nas je koštalo pet minuta da se postavimo. Mogla je biti i veća pobjeda, ali zadovoljan sam - kazao je Skočić.

U dva okršaja četiri boda, nakon remija 2:2 u Grčkoj, je li to dobar ulov?

- Teška je bila utakmica u Grčkoj, a u obrani imamo puno problema, ne igraju dečki u klubovima, i ovaj put smo dosta patili, ali nadam se da će igrati više i da ćemo imati manje problema. Jer sad ih zaista imamo.

Ovaj put barem niste primili gol, nakon dva od Farskih Otoka i dva od Grčke. Stoper je bio Dino Grozdanić iz grčkog Asterasa.

- Igrao je u klubu, doduše zadnjeg veznog, ali po staturi može biti stoper, a i igrao je na toj poziciji prije 2-3 godine. Riskirao sam s njim, ispalo je u redu, mora još raditi da bude ono što želimo - pojasnio je Skočić pa zaključio mini-ciklus:

- Prosuli smo dva boda u Grčkoj jer kad primiš gol pred kraj utakmice, ne možeš biti posve zadovoljan, ali s obzirom na pobjedu, možemo biti zadovoljni.

Roko Šimić pogodio je vratnicu i odigrao dobro.

- Zadovoljan sam, važno je da smo pobijedili, nakon što smo u zadnjoj minuti ispustili pobjedu u Grkoj, ovakve utakmice treba dobiti, nije bitno 2:0 ili 6:0, samo da uhvatimo neku formu. Drugu smo utakmicu odigrali bolje nego prvu. Ja sam u dobroj formi, žao mi je samo što nisam to okrunio pogotkom u ove dvije utakmice, ali najbitnije je da smo pobijedili i ne primili gol, to nam je vjetar u leđa. Super se osjećam, dobro mi ide i jedva čekam vratiti se u klub da nastavim - rekao je Roko.

Na tribinama je bilo dosta poznatih iz svijeta nogometa. Zadovoljan je bio i Dario Šimić, a za mišljenje smo upitali Dražena Bobana.

Lagani pritisak

- U prvih petnaestak minuta Bjelorusija je imala lagani pritisak i dominirali su. Nismo ušli u utakmicu kako treba, no vrlo brzo smo počeli preuzimati inicijativu. Pokretač svih akcija bio je Luka Sučić, uz rastrčanog i vrlo aktivnog Baturinu. Užitak ih je bilo gledati. No, postoje stvari koje bismo morali promijeniti. Nismo probijali po bokovima i nismo imali pravu završnicu. Roko Šimić nije imao upotrebljivih i brzih lopti od Biuka i Bukvića. Napadač kakav je Šimić, jednostavno treba takve lopte. Potrebno je naglasiti da nam je obrana bila odlična. Jako dobru utakmicu odigrali su stoperi Dino Grozdanić i Maro Katinić. Također, na nekim se igračima vidi da nisu u natjecateljskom ritmu i to nam se ponavlja iz utakmice u utakmicu. Bez obzira, odigrali smo jako dobru utakmicu. Bjelorusija se pokazala karakternom momčadi koja djeluje čvrsto. Neće nam biti lako u gostima protiv njih, treba biti oprezan i u toj im utakmici suprotstaviti momčad koja se zna postaviti. Isto tako, pričuve su donijele dosta živosti i energije - istaknuo je Boban.

Na utakmici u Gorici bio je i skaut Galatasaraya. Nije htio kazati eksplicitno tko mu se od naših igrača posebno dopao. Na naše pitanje o Baturini i Sučiću, samo se nasmijao, jasno potvrdivši kako se slažemo.

- Baturina i Sučić? Ma volim ja Messija. Šalu na stranu, vaša mlada reprezentacija ima jako puno dobrih igrača - na kraju je kurtoazno zaključio turski gost.

