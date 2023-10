Kramarić upitan za ključne utakmice vatrenih: 'Tek sad sam prohodao. Liječnici ovo još nisu vidjeli'

Navijači, igrači i sam izbornik nezadovoljni su rezultatima u posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine. Najprije su vatreni poraženi od Turske s 0:1, a zatim se loša igra nastavila u Walesu gdje je domaćin stavio s 2:1. Veliki problem za Zlatka Dalića bio je izostanak ključnih igrača, a osobito Andreja Kramarića i Ivana Perišića koji su nosili hrvatski napad.

Hrvatska se 18. studenog susreće s Latvijom, a 21. igra protiv Armenije. Vatreni trebaju rezultate, no iznenadna ozljeda Andreja Kramarića mogla bi biti još gora, no što je to prvotno izgledalo i dovodi se u pitanje njegov nastup i u tim utakmicama. Razlog tomu je što je nakon detaljnijih pregleda ustanovljeno da je došlo do rapture mišića od 9 centimetara.

Takva povrjeda isto tako znači da bi oporavak trajao od pet do šest tjedana, što dovodi u pitanje njegovu spremnost za posljednja dva kvalifikacijska susreta. Osim što mora proći sve liječenje i terapije, Kramarić će morati i trenirati za te susrete.

"Imam rupturu od navodno 9 centimetara, liječnici to još nisu vidjeli da zbog udarca nastane takva ruptura. Ovo su mi prvi dani da hodam normalno, a prošlo je 19 dana. Vidjet ćemo kolika će biti pauza, ovih sam dana bio na terapijama kod fizioterapeuta reprezentacije, svaki dan tamo provodio 2-3 sata, radio dvaput dnevno. Sad se vraćam u Njemačku, pa ćemo vidjeti kakvo je stanje", rekao je Kramarić za 24 sata.

U njemačkoj će ga liječiti klupski liječnici, a nakon dodatnih pretraga saznat će koliko ga točno neće biti. Obzirom na igru u fazi napada, ovo bi mogle biti izrazito loše vijesti za sve u hrvatskoj reprezentaciji, a i navijače. Ipak, spreman bi trebao biti Luka Ivanušec koji se ozlijedio tijekom utakmice Feyenoorda i Celtica u Ligi prvaka.

