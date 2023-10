Skočić o Dalićevom dolasku na utakmicu mladih vatrenih: 'Neću nabrajati imena. On ih zna kao i ja'

Mlada hrvatska reprezentacija je u Velikoj Gorici rezultatom 2:0 pobijedila Bjelorusiju i time upisala nova tri boda u skupini G kvalifikacije za U-21 Europsko prvenstvo. Ovo je druga njihova pobjeda u kvalifikacijama nakon što su svladali Farske Otoke i odigrali neriješeno protiv Grčke.

Izbornik Dragan Skočić je nakon utakmice komentirao dolazak Zlatka Dalića na utakmicu . Dalić je najavio da će dovoditi nove igrače u A vrstu, a izgledno je da je u Veliku Goricu stigao kako bi vidio može li među mladima pronaći nekoga tko bi trenutno blijedim izvedbama vatrenih vratio sjaj.

"Neću nabrajati imena, Dalić to zna isto kao ja, to su mladi dečki pa neću to podijeliti s javnošću. Na njima je da se bore, sigurno da im je cilj doći do A reprezentacije. Sučić i Baturina su igrači koji mogu konkurirati u napadu. Ima puno imena koja mogu konkurirati za mjesta u A reprezentaciji", rekao je Skočić nakon utakmice.

