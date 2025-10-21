Barcelona razbila Grke, Oršiću 79 minuta u remiju

Nogometaši Barcelone u 3. su kolu ovosezonske Lige prvaka ostvarili drugu pobjedu svladavši kao domaćini Olympiacos s visokih 6-1.

Fermin Lopez (7, 39, 76) postigao je jedina dva gola u prvom poluvremenu, da bi u se nastavku i treći put upisao u strijelce, a mrežu gostiju tresli su još Yamal (68-11m) te Rashford (74, 79), a gostima je nakratko nadu u pozitivan rezultat vratio El Kaabi (54-11m).

Barcelona sada ima šest bodova, dok je Olympiacos ostao na jednom.

Mislav Oršić igrao je do 79. minute za Pafos koji je na gostovanju kod Kairata odigrao 0-0 iako je od 4. minute bio s igračem manje.

Pafosu je ovo drugi, a Kairatu prvi bod.