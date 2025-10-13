Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
WTA ljestvica

Antonia Ružić postala najbolja hrvatska tenisačica

Čakovec: Trening tenisačice Antonie Ružić
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Hina
13.10.2025.
u 11:45

Vrh ljestvice ostao je nepromijenjen – vodi Bjeloruskinja Arina Sabaljenka ispred Poljakinje Ige Świątek i Amerikanke Coco Gauff

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić nastavila je svoj uspon na WTA ljestvici, napredovavši za još osam mjesta, pa je sada 70. tenisačica svijeta.

Donna Vekić pala je za osam pozicija i trenutačno zauzima 79. mjesto.

Petra Marčinko i Petra Martić nazadovale su po jednu stepenicu te sada drže 125. i 194. poziciju. Jana Fett ispala je iz kruga dvjesto najboljih te je sada 202. tenisačica svijeta, što je pad za tri mjesta.

Vrh ljestvice ostao je nepromijenjen – vodi Bjeloruskinja Arina Sabaljenka ispred Poljakinje Ige Świątek i Amerikanke Coco Gauff. Četvrta je Amerikanka Amanda Anisimova, dok se njezina sunarodnjakinja Jessica Pegula plasmanom u finale turnira u Wuhanu probila sa šestog na peto mjesto. Ruskinja Mira Andrejeva sada je šesta.

WTA ljestvica (13. listopada):

(1) Arina Sabalenka (Blr) – 10.400 bodova

(2) Iga Świątek (Pol) – 8.768

(3) Coco Gauff (SAD) – 7.873

(4) Amanda Anisimova (SAD) – 5.924

(6) Jessica Pegula (SAD) – 5.183

(5) Mira Andrejeva (Rus) – 4.643

(7) Madison Keys (SAD) – 4.449

(8) Jasmine Paolini (Ita) – 4.331

(9) Jelena Ribakina (Kaz) – 4.113

(11) Ekaterina Aleksandrova (Rus) – 3.168

Hrvatske tenisačice:
70. (78) Antonia Ružić (Hrv) – 964
79. (71) Donna Vekić (Hrv) – 882
125. (124) Petra Marčinko (Hrv) – 624
194. (193) Petra Martić (Hrv) – 367
202. (199) Jana Fett (Hrv) – 357

Ključne riječi
WTA ljestvica tenis Antonia Ružić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još