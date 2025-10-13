Antonia Ružić postala najbolja hrvatska tenisačica

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić nastavila je svoj uspon na WTA ljestvici, napredovavši za još osam mjesta, pa je sada 70. tenisačica svijeta.

Donna Vekić pala je za osam pozicija i trenutačno zauzima 79. mjesto.

Petra Marčinko i Petra Martić nazadovale su po jednu stepenicu te sada drže 125. i 194. poziciju. Jana Fett ispala je iz kruga dvjesto najboljih te je sada 202. tenisačica svijeta, što je pad za tri mjesta.

Vrh ljestvice ostao je nepromijenjen – vodi Bjeloruskinja Arina Sabaljenka ispred Poljakinje Ige Świątek i Amerikanke Coco Gauff. Četvrta je Amerikanka Amanda Anisimova, dok se njezina sunarodnjakinja Jessica Pegula plasmanom u finale turnira u Wuhanu probila sa šestog na peto mjesto. Ruskinja Mira Andrejeva sada je šesta.

WTA ljestvica (13. listopada):

(1) Arina Sabalenka (Blr) – 10.400 bodova

(2) Iga Świątek (Pol) – 8.768

(3) Coco Gauff (SAD) – 7.873

(4) Amanda Anisimova (SAD) – 5.924

(6) Jessica Pegula (SAD) – 5.183

(5) Mira Andrejeva (Rus) – 4.643

(7) Madison Keys (SAD) – 4.449

(8) Jasmine Paolini (Ita) – 4.331

(9) Jelena Ribakina (Kaz) – 4.113

(11) Ekaterina Aleksandrova (Rus) – 3.168

Hrvatske tenisačice:

70. (78) Antonia Ružić (Hrv) – 964

79. (71) Donna Vekić (Hrv) – 882

125. (124) Petra Marčinko (Hrv) – 624

194. (193) Petra Martić (Hrv) – 367

202. (199) Jana Fett (Hrv) – 357