Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
NAPADAČ OSASUNE

Ante Budimir tužan unatoč golu: Naš trud nije nagrađen

LaLiga - Osasuna v Atletico Madrid
Foto: VINCENT WEST/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
21.09.2025.
u 16:00

"U prvom poluvremenu smo dobro stajali na terenu, igrali jako dobar nogomet, kontrolirali igru i imali dvije solidne prilike za zabiti gol premda je i Villarreal imao svoje prilike“, izjavio je 34-godišnji Budimir za klupske medije.

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir, koji je u subotu zabio gol za Osasunu u gostujućem porazu 1-2 od Villarreala, rekao je nakon utakmice da uloženi napor nije bio nagrađen.

"U prvom poluvremenu smo dobro stajali na terenu, igrali jako dobar nogomet, kontrolirali igru i imali dvije solidne prilike za zabiti gol premda je i Villarreal imao svoje prilike“, izjavio je 34-godišnji Budimir za klupske medije.

Osasuna se našla u problemima od 40. minute kada je ostala s igračem manje zbog drugog žutog kartona Valentina Rosiera. Međutim, u nadoknadi prvog dijela dosuđen je jedanaesterac u njenu korist, a siguran je realizator bio Ante Budimir.

"Nakon tog prvog dijela znali smo da nas čeka veliki posao u drugom dijelu, da ćemo morati trčati više i odupirati se. Na kraju nismo uspjeli, a pomalo smo i nesretno primili golove“, rekao je.

Villarreal je izjednačio u 69. minuti golom Georgesa Mikautadzea, a u 86. je došao do pobjede kada je Tani Oluwaseyi pucao s dvadeset metara nakon čega se lopta odbila od suigrača Pape Gueyea i završila u mreži.

"Trudili smo se, ali naš trud nije nagrađen. No to se događa u nogometu pa se sada moramo okrenuti idućoj utakmici, četvrtku s Elcheom“, izjavio je Budimir.

Osasuna nakon pet kola španjolskog prvenstva ima tri poraza i dvije pobjede. Budimir je zabio dva pogotka od ukupno pet koliko ih je postigla ekipa iz sjevernog grada Pamplone.
Ključne riječi
Osasuna Ante Budimir

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još