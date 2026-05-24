Čvrstom rukom vlada Realom i tvrdi da ga se samo puškom može otjerati, ali sada je dobio protukandidata

Enrique Riquelme Vives, 37-godišnji vlasnik i predsjednik španjolske solarne kompanije Cox Energy, u subotu je predao u Real Madrid potrebnu dokumentaciju kako bi se natjecao s Florentinom Perezom na predsjedničkim izborima.

Bit će to prvi izbori nakon 2006. jer 79-godišnji građevinski poduzetnik Perez nije imao protukandidata, nego se jedini prijavljivao nakon isteka mandata.

"Ovo je veliki dan za Real Madrid jer će se nakon 20 godina moći glasati", rekao je Riquelme Vives medijima nakon što je predao dokumentaciju.

Uspio je donijeti bankarsko jamstvo od 190 milijuna eura, što je iznos kojim bi se temeljem njegove privatne imovine spašavao klub u slučaju da upadne u financijske probleme. Naime, kandidati za predsjednika Real Madrida moraju nabaviti bankarsko jamstvo u visini 15 posto proračuna kluba, što je dosad bio otežavajući faktor potencijalnim kandidatima.

Riquelme Vives je 20 godina član kluba, što je drugi uvjet.

"Ovo nije kandidatura ni protiv koga, već u korist Real Madrida", poručio je.

"Imamo iznimno uzbudljiv, ozbiljan i profesionalan projekt u sportskom i u društvenom smislu", dodao je ne otkrivajući detalje.

Izborno povjerenstvo bi do ponedjeljka trebalo pregledati njegovu dokumentaciju, a bude li sve u redu izbori će biti održani unutar dva tjedna.

"Kada skupština kluba odobri kandidaturu radit ćemo 24 sata, sedam dana u tjednu, kako bismo objasnili svoj projekt. Molim članove da budu hrabri, da slušaju i da odluče između dva projekta", izjavio je Riquelme Vives.

Perez, koji 23 godine upravlja Real Madridom, neočekivano je sazvao prijevremene izbore premda mu mandat traje još tri godine. Nogometna ekipa ove sezone nije osvojila niti jedan trofej, a uslijed nervoze je došlo do sukoba u svlačionici, te posljedičnih kritika medija. Perez na izborima želi pokazati da i dalje ima podršku članova kluba, ujedno vlasnika.

"Jedino me se mecima može otjerati odavde. Ali otiću ću ako me netko pobijedi na izborima", poručio je prije deset dana.

Real Madrid je pod njegovim vodstvom osvojio 37 nogometnih trofeja, od čega sedam Liga prvaka, te 29 košarkaških. Obnovio je stadion, financijski stabilizirao klub te ga učinio jednim od najpoželjnijih mjesta za nogometaše i košarkaše.

U subotu je, uoči utakmice Real Madrida i Athletic Bilbaa, na obližnjem neboderu osvanuo divovski transparent s njegovom fotografijom. "Glasgow, Lisabon, Milan, Cardiff, Kijev, Pariz, London... još je puno povijesti za napraviti", piše ondje kao podsjedtnik na gradove u kojima je Real Madrid osvojio nogometnu Ligu prvaka pod njegovim vodstvom.

Tijekom prošle utakmice Real Madrida i Ovieda redari su na stadionu Santiago Bernabeu oduzeli navijačima dva transparenta s porukama protiv Pereza.

"Florentino, krivac" i "Florentino, odlazi", pisalo je na transparentima koji su nekoliko minuta bili istaknuti na dvjema tribinama prije nego su ih redari nasilno oduzeli.

Na štandu ispred stadiona prodavao se istovremeno šal s njegovim likom i natpisom "Najbolji predsjednik u povijesti", a cijena je bila 10 eura.

Real Madrid je ukupno 15 puta bio nogometni prvak Europe, a 11 puta košarkaški, čime je rekorder u oba sporta.