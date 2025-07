ABA liga postaje srpska? Ucjena predsjednika Partizana: Ako zadržite Cibonu, moj klub izlazi

Na online Skupštini klubova ABA lige jučer je potkopana i posljednja nada da Cibona ostane u njezinu natjecateljskom sastavu. A potkopao ju je predsjednik Partizana Ostoja Mijailović ucijenivši sve ostale klubove istupanjem njegova kluba iz iste.

Presudio Vučićev čovjek

Štoviše, nakon što je izglasano da se u dnevni red ponovno uvrsti sudbina Cibone i Mornara, klubova koji su rezultatski ispali iz najvišeg ranga, oglasio se Partizanov predsjednik kazavši da će oni, budu li preglasani, istupiti iz ABA lige. Time je glasanje na tu temu postalo svojevrsna formalnost jer nitko nije bio spreman dati glas za urušavanje regionalne lige, a to bi se dogodilo kada bi iz nje istupio njezin višegodišnji (i ovogodišnji) prvak.

A to bi, vrlo je moguće, povuklo i povlačenje drugog srpskog euroligaša Crvene Zvezde koja se obično zalagala za to da prema Ciboni nema milosti, a sada je pak u toj priči prednjačio Partizan. I to u liku i djelu člana Srpske napredne stranke, vladajuće snage kod istočnih nam susjeda, koji kao nagradu za vjernost predsjedniku Vučiću, kao uvoznik automobila, pobjeđuje na pogodovanim mu natječajima za opremanje gradskog i državnog voznog parka.

No pustimo mi sada Vučićeva miljenika i zapitajmo se zašto Cibona nikome od hrvatskih (i gradskih) političara više nije suštinski draga (deklarativno još ponekome jest). Da je tu bilo više političke volje, možda bi se našlo rješenje za ovaj posrnuli klub za koji se ne zna kako će mu prva momčad izgledati u sezoni u kojoj se, prvi put, neće igrati liga u čijem je osnivanju i Cibona sudjelovala.

Već i prije ove odluke, sportski direktor Marin Rozić žalio se da mu je teško dogovarati igrače, pa i trenera, dok ne vidi koje će to natjecanje igrati Cibona. A kako sada stvari stoje, to će biti isključivo Favbet Premijer liga i Fibin Europa kup, i to kvalifikacije koje se igraju na dvije utakmice i bolji međusobni omjer (u bodovima i koševima). Stoga bi i treneri s kojima se razgovaralo (Dino Repeša, Damir Milačić) sada mogli dignuti ruke od te ideje.

ABA liga postaje srpska

Kada smo jučer nazvali direktora kluba Tomislava Šerića, on nam nije znao reći hoće li klub igrati Drugu ABA ligu na koju je prvoligaški fenjeraš Mornar pristao. Više je puta Šerić rezolutno izjavio da Cibona neće igrati Drugu ABA ligu budući da je to klubu s takvom tradicijom ispod razine ugleda na koji se još uvijek oslanja, ali sve neuspješnije.

– Ono što je izvjesno jest da ćemo igrati Fibin Europa kup, a što se tiče Druge ABA lige, moramo vidjeti. Prepustit ću tu odluku Skupštini kluba. Moramo sjesti i dobro razmisliti. Po meni za imidž nije dobro da Cibona igra Drugu ABA ligu – kazao je Šerić i dodao ono što ga žulja:

– Nažalost, i Cedevita Olimpija je bila protiv ideje da mi ostanemo u ABA ligi. Kad Srbi ucjenjuju napuštanjem lige, oni glasaju za, a kada je riječ o Ciboni, oni su protiv. A klubovima iz svih ostalih zemalja prihvatljivo je da u toj ligi može biti 50 posto srpskih klubova.

U tom natjecanju sljedeće tri sezone igrat će jedan austrijski (Beč) i jedan rumunjski klub (Cluj) i oni će za svaku sezonu platiti 500 tisuća eura. Cibona je, čini se, na koncu bila spremna platiti 200 tisuća eura za pozivnicu ali je, kao ni Mornar, na koncu nije dobila. No hrvatske boje i nadalje će braniti prvak Zadar i doprvak Split, koji nisu prihvatili subvencije Saveza kako bi odustali od regionalne lige i igrali Fibina natjecanja.