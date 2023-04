Zvonko odlučio izbaciti jednu damu s farme: 'Bit će puno lakše i ljepše'

Novi dan na farmama bit će u znaku novih aktivnosti. Hrvoje će svoje cure povesti na jahanje, Siniša na vožnju čamcem, a Ivan na vožnju quadovima.

''Napokon da se nešto događa'', bit će zadovoljne Dona, Gabi i Vanja.

Dragoljub će na nagovor Jasminke i Ljiljane prvi put u životu zaigrati bocu istine, a izravno pitanje jedne od njih ipak neće očekivati: ''Jesmo li nas dvoje u vezi?''. Zvonkove dame novi će dan provesti u novoj raspravi, ovaj put zbog kuhanja.

''Još ću par dana izdržati to njihovo kvocanje, a onda, ako Bog da, kad ostane jedna, bit će to puno lakše i ljepše'', komentirat će farmer te ih obavijestiti kako jednu od njih izbacuje s imanja.

Za dodatno uzbuđenje pobrinut će se voditeljica Anita Martinović koja će na Ivanovoj i Hrvojevoj farmi ispitati cure što misle o konkurenciji, a što o svojim farmerima.

Što će joj otkriti i koga izbacuje Zvonko, gledatelji će doznati već večeras od 21.15 sati na RTL-u. Propuštene epizode gledajte i na PLAYU!

Inače, najmlađa kandidatkinja ove sezone showa 'Ljubav je na selu', Gabrijela, u petak je putem videa uživo na svom TikToku odgovarala na pitanja pratitelja, a među njima otkrila je i poneke detalje o odnosima s ostalim kandidatkinjama farmera Ivana kod kojeg se prijavila, Vanji, Doni i Martini, koja je prebacila na Sinišinu farmu. Što se tiče Done, otkrila je da joj je u početku bila dobra, no kasnije joj se pokazala kao manipulator. Također, Gabrijela je ispričala da je Dona svog bivšeg partnera prijavila za nasilje te da joj je posudila 400 kuna, koje nikada nije dobila natrag. Dona je sada za 24 sata ispričala svoju stranu priče.

Dona je ispričala kako je Gabrijela cijelu situaciju krivo shvatila.

- Kad smo išle kod Ivana bila je fešta vani. Ona nije imala torbicu pa smo svi zavrtjeli piće. Ona je rekla da držim novce kod sebe pa ćemo svi zavrtjeti rundu. Ona je zavrtjela rundu i za to piće s kojim nas je počastila je tražila novac nazad od mene. Nema smisla ako smo svi počastili - ispričala je Dona.

Što se tiče optužbe da je svog bivšeg partnera prijavila za nasilje zbog novca, Dona je odgovorila: - Ona je rekla da sam bivšeg prijavila za fizičko nasilje zbog novca, a mi smo bili na sudu i ja sam zatražila zabranu pristupa. Nemaju smisla te lažne klevete - zaključila je Dona.

Podsjetimo, Gabrijela je u videu ispričala i da su ona i Ivan ostali u kontaktu, te da Ivan i Dona nisu zajedno.

- Dona je u početku bila dobra, ali kasnije se pokazala kao veliki manipulator. Svog bivšeg partnera je prijavila za nasilje. Sve je to napravila zbog novaca. Pokušavala sam vratiti novce, žena nas je sve izigrala i ne javlja nam se. Kad smo bile na farmi mislila sam da je dobra, a na kraju se tako ponijela kako je - započela je pričajući o Doni Gabrijela pa nastavila:

- 400 kuna posudila Doni i nikad ih nije vratila. Posuđivala je novce od drugih i nikome nije vratila. Ako ja ispadnem čovjek prema tebi nemoj ti biti prema meni zvijer - zaključila je. Za Vanju je rekla da je okej osoba, ali "ima svoje mušice". Za Martinu je imala zato samo riječi hvale.

