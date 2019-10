Zvijezdu 'Kućanica' silovao je ujak kad je imala samo pet godina

Teri Hatcher, zvijezda serije "Kućanice" bila je zlostavljana u djetinjstvu od njene pete do devete godine. Glumica je o tim mučnim detaljima govorila u razgovoru za Vanity Fair, te djelomično u svojoj autobiografiji 'Burnt Toast', jer se bojala da će joj to naštetiti karijeri.

- Potisnula sam svoja sjećanja sve dok u novinama nisam pročitala da se ubila jedna 14-godišnjakinja koju je moj ujak silovao. Mogla sam osjetiti bol te tinejdžerke i nisam mogla dopustiti da Stone prođe nekažnjeno - ispričala je Teri dodavši kako se 2002. godine ohrabrila svjedočiti protiv ujaka Richarda Hayesa Stonea.

Nakon što je na sudu u Santa Clari ispričala što joj se događalo, njezin ujak osuđen je na 14 godina zatvora. Šest godina kasnije, preminuo je u zatvoru, dok je služio kaznu.

- Tek kad je osuđen, počela sam osjećati da vrijedim nešto', priznala je glumica. 'To je stvar sa žrtvama, počnete se pitati - jesam ja luda? Jesam ja to sve izmislila? Nekako je možda lakše prihvatiti da si lud i da si to sve izmislio, nego da priznaš da se to dogodilo i koliko je grozno bilo - kazala je glumica.