Zvijezda Netflixove serije (26) pronađena jutros mrtva u svom domu, obožavatelji shrvani

Južnokorejska glumica i model Jung Chae-yul pronađena je mrtva u svom domu. Imala je 26 godina, piše Daily Mail. Vijest o smrti potvrdila je jutros njezina agencija Management S ne otkrivajući više detalja.

"Moramo vam priopćiti tužnu vijest koja slama srca. Chae-yul napustila nas je 11. travnja", stoji u službenom priopćenju MK Newsa. Od čega je preminula glumica koja se proslavila ulogom u Netflixovoj seriji Zombie Detective, ali i I Have Not Done My Best te filmu Deep, za sada nije poznato.

Jung Chae-yul trebala je glumiti u dugoočekivanoj drami korejske produkcije Wedding Impossible, a nakon objave o smrti mlade glumice produkcija je odlučila odgoditi snimanje.

Glumica je bila aktivna na društvenim mrežama, a samo na Instagramu imala je gotovo 27 tisuća pratitelja. Svoju posljednju fotografiju objavila je prije tri dana, a odmah nakon što je objavljena vijest o njezinoj smrti shrvani obožavatelji počeli su u komentarima ostavljati oproštajne poruke. "Anđeo", Počivala u miru, prekrasna dušo", "Toliko sam tužna", samo su neki od komentara ispod njezine posljednje objave.

Iz agencije Management S otkrili su i da će se sprovod prema želji obitelji održati u najužem krugu. - Srdačno vas molimo da se suzdržite od širenja glasina i spekulativnih izvješća u tom pogledu - poručili su.

