Zvijezda MASH-a boluje od Parkinsonove bolesti

Alan Alda, poznat po ulozi ironičnog duhovitog vojnog doktora Hawkeyea Piercea u poznatoj TV seriji "M.A.S.H", objavio je u utorak da boluje od Parkinsonove bolesti.

Alda je rekao kako mu je bolest živčanog sustava dijagnosticirana prije tri i pol godine.

- Odlučio sam reći ljudima da imam Parkinsonovu kako bi ih ohrabrio na djelovanje - rekao je 82-godišnji Alda u objavi na Twitteru.

I decided to let people know I have Parkinson’s to encourage others to take action. I was Diagnosed 3 and a half years ago, but my life is full. I act, I give talks, I do my podcast, which I love. If you get a diagnosis, keep moving!

