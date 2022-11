Zvijezda hit serije iz 90-ih oprašta se od glume zbog teške bolesti: 'Ima dana kada ne mogu sići niz stepenice'

Sedam mjeseci nakon što se zbog narušenog zdravstvenog stanja od glume oprostio Bruce Willis ista sudbina mogla bi zadesiti i američku glumicu Christinu Applegate (50). Zvijezda Netflixove hit serije 'Ubojite prijateljice' u svom posljednjem intervjuu za Variety izjavila bi da bi taj projekt mogao bit njezin posljednji glumački angažman zbog borbe s multiplom sklerozom.

- Jen Harding je taj lik koji će, vrlo vjerojatno biti posljednji koju ću glumiti S mojom bolešću ne znam koliko sam sposobna. Ali ovo je bio dar. Ovo mi je bio dar - rekla je u Applegate koja je dijagnozu dobila početkom 2021. godine.

Otkrila je i da joj je rad na Netflixovoj seriji pomogao da postane svjesna svojih granica i mogućnosti. - Moralo je biti hladno, jer je toplina naš kriptonit. Ne možeš ni raditi tih 18 sati dnevno. Bilo je to nemoguće - kazala je glumica i dodala da su svi na setu bili iznimno susretljivi.

- Ako sam ih nazvala ujutro i rekla: ‘Društvo, ne mogu sići niz stepenice‘, odgovorili bi ‘U redu! Nećemo danas. Radit ćemo druge stvari.‘ Netflix nam je čak dopustio da napravimo pauzu od nekoliko mjeseci kako bih se mogla pribrati nakon dijagnoze i pronaći liječenje - istaknula je Christina koja već razmišlja o prelasku na neke druge poslove u Hollywoodu koje bi mogla lakše obavljati zbog svog zdravstvenog stanja.

Foto: Saeed Adyani / Netflix

Inače, priznata američka glumica i dobitnica nagrade Emmy o svojim zdravstvenim problemima prvi put javno je progovorila u kolovozu 2021.

- Pozdrav, prijatelji. Prije nekoliko mjeseci dijagnosticirana mi je multipla skleroza. Bilo je to čudno putovanje. No podržavaju me ljudi koje poznajem i koji boluju od iste bolesti. Težak je to život. Ali, kao što svi znamo, mora ići dalje. Osim ako ga neki š**** ne zaustavi. Zbog zdravlja je drastično promijenila svoje životne navike i izbacila je meso iz prehrane i trudi se izbjegavati stresne situacije, a tijekom ovih teških godina najveća podrška joj je suprug Martyn LeNoble s kojim ima kćer Sadie Grace (11).

Christinu Applegate publika i danas najviše pamti po ulozi buntovne tinejdžerica Kelly Bundy u seriji “Bračne vode” koja joj je početkom 90-ih donijela slavu i popularnost. Njezina karijera imala je kasnije uspona i padova, baš kao i njezin privatni život u kojem joj je sve krenulo loše nakon razvoda od glumca Johnathona Schaecha. Samo nekoliko mjeseci kasnije dijagnosticiran joj je rak dojke, a prošlog ljeta glumica je objavila kako joj je ove godine dijagnosticirana i multipla skleroza.

