Viktor rasplakao gledatelje: 'Nisam imao podršku bližnjih, nemam ni prijatelja, ljudi upiru prstom u mene'

Na samom kraju emisije nastupio je kandidat Viktor Hršak iz Osijeka koji je nakon dugogodišnjeg prijavljivanja u show napokon ostvario svoj san nastupivši na pozornici Supertalenta, a pritom je s gledateljima podijelio i inspirativnu poruku. „Ima pravo svatko biti sretan i raditi što voli, pa tako i ja“, poručio je Viktor kod kojega uvijek vladaju osmijeh i pozitiva.

Viktor je u showu priznao i da ima blage intelektualne poteškoće, zbog čega nema prijatelja, a tvrdi da nikada nije imao ni podršku bližnjih.

''Došao sam napraviti spektakl. U plesu sam se našao, emotivniji je razlog. Nikad nisam imao podršku svojih bližnjih, nemam ni prijatelja, odlučio sam se baviti nečim što volim, a to je ples. Volim život i život je nešto posebno, živi maksimalno! Imam blagu retardaciju, nije to ne znam kakva bolest, ali me sprječava u puno toga, zato nemam niti jednog prijatelja'', kazao je Viktor.

''Ljudi upiru prstom u mene i kako mi govore - da sam retardiran i svašta. Znate kako se kaže, treba uvijek biti veseo i nasmijan, kod mene je uvijek samo osmijeh i pozitiva, ali uvijek ima ono što me dotakne jer sam ja ipak osoba od krvi i mesa. Najviše sam želio doći da pokažem svim tim ljudima da ipak nešto vrijedim i mislim da će mi ovaj Supertalent otvoriti neka nova vrata'', dodao je Viktor kojeg su na pozornici ponijele emocije pa se rasplakao.

Njegov nastup prikazan je zbog višegodišnje upornosti i velike želje za nastupom u Supertalentu, pa su gledatelji zamoljeni da ga pogledaju od srca i bez predrasuda.

"Došao si, rekao si, pokazao si svima, dokazao i na tome ti bravo i hvala ti što si došao", zahvalila mu Martina Tomčić nakon nastupa.

