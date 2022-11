Sjećate li se Monike? Sama je odlučila napustiti show 'Gospodin Savršeni', a pogledajte kako danas izgleda i što radi

Zanosna brineta Monika Kelčec (33) radi u Sisku kao viša stručna suradnica za prostorno uređenje i graditeljstvo, a svaki slobodan trenutak trudi se provesti u prirodi, okružena životinjama... Iako je došla pronaći ljubav u showu 'Gospodin Savršeni', sama je napustila emisiju jer je shvatila kako je koncept u kojem je jedan muškarac posvećen više djevojaka ipak previše za nju.

No, Monika se sada prijavila u novi show. Naime, gledat ćemo je u 'Pet spojeva tjedno' gdje će pokušati naći onog pravog.

Foto: RTL

Inače, Monika je ranije priznala zašto je napustila show 'Gospodin Savršeni'. "Odlučila sam napustiti show zato što sam shvatila da Miju ne doživljavam kao muškarca u kojeg bih se zaljubila" kazala je Monika. Kelčec je isto tako u jednom intervjuu opisala kako samu sebe doživljava.

"Sebe bih opisala kao osobu koja se doista izgradila zahvaljujući mnogim životnim iskustvima. Smatram da bi svatko od nas trebao težiti duhovnom razvoju. Opisala bi se kao veselu, empatičnu, nježnu, emocionalno zdravu osobu koja se zna žrtvovati za ono što voli, a ujedno se mogu pretvoriti i u teritorijalno nastrojenog alfa vuka. Loša iskustva nagnala su me da još više cijenim i volim životinje, a štiteći njih i pomažući im, ispunjavam svoje srce i dušu ljubavlju. Moj je životni moto: što želiš, koliko to jako želiš i što si za to spreman dati i učiniti - i to me vodi kroz život"

Show 'Pet spojeva tjedno' će se prikazivati od ponedjeljka, 21. studenoga od 21:15 sati na RTL-u, a osim Kelčec, pravu ljubav pokušat će pronaći Matija Hakala koji radi kao zaštitar, Marinela Grljušić, misica koja ponosno nosi čak dvije titule i krune, te pomorski agent Tomi Saktarić.

