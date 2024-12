Zvijezda 90-ih danas ima 45 godina i neprepoznatljiva je, zbog teške ozljede vrištala je i tresla se te morala na 4 operacije

NAKON LOMA NOGE

Lepa Brena otkrila kako ide opravak: 'Svi me paze i maze, a uskoro pripremam nešto još bolje'

Dan prije Brena je objavila kako će unatoč lomu nogu pjevati na dočeku Nove godine u Sava centru u Beogradu. "Vidimo se, voli vas vaša Brena!", napisala je u objavi te dodala stihove pjesme grupe Queen The Show Must Go On