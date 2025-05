Žuti tim je u rasulu, a Iva u centru okršaja: 'Morat ću početi razmišljati o tome da glasam za one koji bi mene izglasali'

Žuti tim, koji je dugo držao prividnu stabilnost, počeo je pucati iznutra. Tenzije su eskalirale, a u središtu drame ponovno se našao Goran, čije su burne reakcije i optužbe tijekom poligona ostavile trag na cijelom plemenu. Sukob s Lucianom bio je neizbježan, ali se nije zaustavio samo na njemu. Iva, pogođena Goranovim ponašanjem, također se našla u centru neugodnog okršaja. Ipak, u trenutku kada su emocije dosegle vrhunac, Goran je pokušao popraviti narušene odnose s Liz, s kojom je nekoć bio na ratnoj nozi. „Goran i ja smo u jako dobrim odnosima trenutno, za razliku od početka kada se nismo slagali“, potvrdila je Liz, ostavljajući tračak nade za obnovu međuljudskih mostova.

Posebno napet trenutak odvio se između Ive i Gorana, kada je ona prigovorila zbog prerano pripremljenog ručka. Goran je eksplodirao: „Uvijek sam ja u krivu kad nešto prigovorim, a vi ste u pravu!“ Unatoč fizičkoj ozljedi koja je i dalje muči, Iva ne posustaje u svakodnevnim zadacima i borbi na poligonu. No pitanje je smatraju li suplemenici njezin trud dovoljnim. „Iva se trudi, to se vidi. No nije dovoljno samo sudjelovati, treba i donositi bodove“, rekla je Lara, aludirajući na neizbježnu selekciju koja se približava završnici igre. „Kako se bližimo kraju, ne bi se trebala zamjerati činjenica da svatko igra za sebe“, istaknula je.

Iva je svjesna da je igra došla do točke u kojoj se lojalnost često podređuje osobnoj taktici. „Morat ću početi razmišljati o tome da glasam za one koji bi mene izglasali, pobrinuti se za tebe“, priznala je.

Marko je pak podijelio svoj osjećaj nepripadnosti u plemenu. „Osjećam da mi nije dozvoljeno da budem svoj. Krenulo je tako s vama muškima. Ti i Ivan ste bili bliži, a kasnije je došao Goran koji se s vama povezao“, priznao je Marko kojemu je Luciano zamjerio što nikada nisu razmijenili mišljenja iskreno, već je sve ostalo potisnuto. Izoliran od svojih suplemenika, Marko je pronašao razumijevanje u suparničkom timu kod Vukašina. „Ne znam kako bi se snašao u žutom plemenu. Djeluje mi kao da ima dva klana u tom timu - u jednom si ti, a u drugom svi ostali“, rekao mu je Vukašin.

Kako će se dalje razvijati dinamika u žutom plemenu, ne propustite doznati u novim epizodama.

