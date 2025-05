Marko ne skida oči s Kristine: 'Ja sam Franjina žena - i to će tako i ostati!'

Održala se četvrta zajednička večera, a prije toga parovi su trebali anonimno napisati konstruktivne savjete paru za koji smatraju da mu je to najpotrebnije. Ema je odabrala Jeannette i Simona jer smatra da Simon treba više gledati što je iznutra, a ne izvana dok Manuel misli da Simon i on imaju isti problem. Kristini je bio zanimljiv zadatak, Silvija je zaključila da će pisati jedinom paru koji dobro poznaje, a to su Irma i Marko. Oni su odabrali Doris i Igora, a oni - Franju i Kristinu. „Mislim da se Franjo ne može opustiti, stalno ima tu neku kočnicu“, smatra Doris, a Igor misli treba reći Kristini sve što mu ne odgovara kod nje.

Doris i Igor i dalje odaju dojam najstabilnijeg para, ali s neriješenom situacijom, misle stručnjaci, a kad su svi stigli, zafrkavali su Manuela što ne nosi prsten dok Ema nosi. „Vjerujem da time Emi ipak nešto pokazuje“, smatra Stasiow, a ona kaže: „Ako ga ne želi nositi, ne mora, tako mi je svejedno.“

Čim je stigao, Hrvoje je želio znati je li tko produbio intimnost prošli tjedan, kakvi su im bili zadaci... „Bilo mi je malo nelagodno, bilo mi je previše“, rekao je Marko koji smatra da nije dovoljno blizak s Irmom da bi pričali o intimnosti. Emi se nisu svidjele teme koje su bile zabavne ostalim kandidatima, što im je jasno rekla, no oni su se nastavili zafrkavati i pričati o seksu.

Kristina je došla bez supruga, a njezin svaki pokret pratio je Marko, što su primijetili i stručnjaci. „Izgleda stvarno prelijepo, super je iznijela tu kombinaciju koju je imala, cipele su joj bile boli glava, ona stvarno može iznijeti bilo koju kombinaciju“, rekao je Marko dok je ona svima u šali govorila da joj je dobro bez muža, a stručnjaci su zaključili kako je danas puno komunikativnija i veselija.

Kad su sjeli za stol, vidjeli su da su svi dobili pismo osim Silvije i Hrvoja, koji je zaključio da je to zato što oni super funkcioniraju. Dok je o tome pričao ostalima, poljubio je Silviju u rame, a ona je u šali komentirala da će tim tempom u mirovini doći do seksa. Kristina je ponovila kako ne bi mijenjala supruga jer tu nitko nije njezin tip. „Možda Marko, čisto zbog osobnosti, ali vizualno ne“, rekla je.

Kristina je izjavila kako će je odbiti dlake kod muškarca, Doris je zanimalo što Marko misli o tome, pa je rekao da Irma nije opterećena depilacijom a da su muškarci naviknuti na to da se žene depiliraju. „Ja želim biti takva kakva jesam, a ja sam dlakava!“ rekla je Irma, a Kristina je jasna po tom pitanju: „Žene su namijenjene da budu lijepe, čiste i uredne. Depilacije obavezne, brijanja obavezna, ovo sad 'živim novi hir, prirodno je in'... Daj, molim te!“

Prvi su pismo čitali Jeannette i Simon, dobili su puno pohvala i bili sretni zbog toga. Tina je čitala o tome kako Franjo treba preuzeti inicijativu, a ona imati još strpljenja, što joj se svidjelo te je obećala da će natjerati Franju da pročita pismo. Igoru Doris treba dati priliku dok ona smatra da ne zna što je on zapravo sebi zamislio te da ne ide sve preko noći. Marko je čitao kako bi Irma trebala spustiti loptu i da ga guši, a jako ga je zapekla riječ 'veza' u pismu pa je sarkastično rekao: „I ljubav i veza, hvala vam, baš ste pogodili.“ Takvo komentiranje povrijedilo je Irmu, a stručnjaci smatraju kako on zapravo pokazuje da njihove veze nema! „Njemu je dosta“, zaključili su te dodali kako se svi ponašaju da Irma treba mijenjati a da je Marko neka glavna nagrada.

Irma se rastužila nakon čitanja pisma dok je Marko bio vrlo dobro raspoložen; pjevao je, smijao se i razgovarao s Kristinom. „Čini mi se da gaji simpatije prema Kristini Santini“, rekao je Sakoman, a Dean dodao da ne skida oči s nje. Marko je nastavio razgovarati s Kristinom, a Irma se ustala i otišla od stola da bi kasnije pričala Silviji kako joj se ne sviđa njegov stav i da bi se trebala prestati truditi. Stručnjaci su zaključili da je Irma došla do točke bez povratka, a potom je Kristina počela čitati nova pitanja! Prvo je bilo što je najseksepilnije na muškarcu; njoj je pogled. Najseksepilnija odjeća Igoru su haljine, Irma je pogladila Marka po vratu i tako pokazala nježnost prema svom partneru, a on ju je zauzvrat zagrlio. „Kao da me češkao prijatelj“, rekao je.

Hrvoje, u čijem je naručju ležala Silvija, misli sve najbolje o ljubavnim igrama, Emu kod suprotnog spola privlače pažnja, stav i razmišljanje, a Manuela pogled i lice. Kristina je pitala koja je kandidatkinja najseksepilnija i svi su rekli da je to ona, s čime se složila. Silvija je u šali komentirala kako je Kristinu masaža učinila novom ženom i pobudila njezinu senzualnost. Kad je ostao sam s dečkima, Marko im se povjerio kako zbog zadataka koje dobivaju Irma možda stječe pogrešan dojam o njihovu odnosu. Primjerice, on joj za zadatak napravi romantičnu večeru i kako će ona znati je li on to stvarno htio? „Shvatio sam da odajem neki pogrešan detalj o svemu što se događa trenutno jer se unutra ne osjećam tako“, zaključio je Marko.

Igor misli da je došao otvorenog srca dok Doris nije, a Marka je zanimalo bi li itko od njih mijenjao partnera. Svi su rekli da ne bi, a Marko je rekao: „Da mogu birati, odabrao bih Kristinu Santini za bračnog partnera. Mislim da bih s njom imao jako zanimljive scene, da bismo se dobro proveli, a na kraju krajeva, ne znam što bi se dogodilo.“ Igor je otkrio da se Doris i on grle u krevetu, što za Hrvoja nije mala stvar, a stručnjacima se svidjelo što su počeli razgovarati o malo osobnijim temama.

Kad su se vratili kućama, Doris i Kristina opet su pričale o tome kako se Marko depilira, a dobio je Irmu kojoj to nije na listi prioriteta. „U današnje doba meni je pod normalno da se ljudi briju“, ponovila je Kristina, a potom su zaključile da Marko i ona nemaju budućnost. Irma je prije odlaska na spavanje rekla Marku da joj je neprihvatljivo kako ju je uhvatio za ruku želeći je zaustaviti da uzme papirić iz šešira te da joj to više ne može napraviti. Kasnije je Marko otišao kod Kristine, gdje su također prepričavali događanja s večere. „Mislim da bismo se ti i ja našli super u eksperimentu“, podijelio je Marko i s njom ideju da su njih dvoje u braku. „Frano je moj prvi i zadnji muž svakako. Dokle god sam tu, ja sam Franina žena i on je moj muž, i to će tako i ostati“, jasna je bila Kristina, ali se i složila s Markom kako bi bili super par da su ih stručnjaci spojili. Kako će se razvijati odnos s Kristinom i Markom i kako će stručnjaci reagirati na priče o zamjeni partnera - ne propustite pratiti od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.