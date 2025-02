Zovu je 'najpoznatijom svjetskom ljubavnicom', a evo kako izgleda 30 godina nakon afere s predsjednikom

Zasigurno najveći seks-skandal 90-ih bio je onaj između tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona (78) i Monice Lewinsky (51), danas spisateljice i aktivistice. Nedavno, gotovo 27 godina nakon što je javnost saznala za aferu, Lewinsky se pojavila u popularnom kasnovečernjem showu Stephena Colberta u kojem je, između ostalog, progovorila i o odnosu s Clintonom.

Na pitanje bi li voljela da su u vrijeme afere postojale društvene mreže, kratko je odgovorila "ne". Opisala je medijski linč koji je proživjela, ali i osjećaj slobode koji je stekla kada je počela pričati svoju stranu priče. Danas, Monica ima vlastiti podcast, "Reclaiming", u kojem istražuje teme sramoćenja i javnog poniženja. Također je snažna zagovornica pokreta #MeToo, naglašavajući važnost podrške ženama koje su doživjele zlostavljanje.

Njezin nastup kod Colberta izazvao je brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama. Korisnici su pohvalili njezinu iskrenost, snagu i transformaciju. Komentari poput: - "Izgleda sretno, zdravo i prekrasno", "Ovo je prava snaga", "Hrabra žena, prošla je kroz pakao" i "Prava je inspiracija" - preplavili su YouTube.

Podsjetimo, tadašnja pripravnica u Bijeloj kući Lewinsky i Clinton imali su aferu od 1995. godine koja je trajala 18 mjeseci, a Clinton je tek sredinom kolovoza 1998. godine priznao da je u ranijim izjavama obmanuo javnost te da je afera zaista postojala. Ovaj potez, zbog bure u javnosti koja je ranije nastala, skoro ga je stajao opoziva, a do Clintonova priznanja došlo je pre sudom. Naime, Paula Jones optužila ga je da ju je dok je još bio guverner Arkansasa, nagovarao na oralni odnos, u zamjenu za napredovanje na poslu. Jones je pokrenula građansku parnicu, tražeći odštetu za seksualno uznemiravanje, a potom su na površinu počele izlaziti i brojne druge situacije.

Procurile su ubrzo i tajne snimke razgovora tada 22-godišnje Lewinsky, sa službenicom Pentagona, Lindom Tripp, kojoj je priznala da je u vezi s predsjednikom SAD-a. Linda je to sve snimila i poticala Monicu da s tom pričom izađe u javnost. Lewinsky je priznala da je, u Ovalnom uredu Bijele kuće, imala devet odnosa s predsjednikom. Sve je to eksplodiralo u siječnju 1998. godine, a naslovnice američkih tabloida preplavili su prljavi detalji njihova odnosa.

Nakon što je Clinton dugo nijekao vezu, pa ipak priznao poručio je: "Vrijeme je da prestanu napadi na privatne živote“. Supruga Hillary tijekom tih dana bila mu je podrška, no kada bi se vrata njihova doma zatvorila odnos nije bio takav. Kći i supruga jedva da su kontaktirale s Clintonom, a on je spavao na kauču.

No, puno gore je bilo mladoj Monici koja je nakon toga dobila i nadimak "najpoznatija ljubavnica na svijetu", a afera je dobila naziv 'afera Lewinsky' ili 'Monicagate'. Prije nekoliko godina Monica je dala intervju za People u kojem je govorila i o toj aferi. Osvrnula se i na svoj život te istaknula da je željela obitelj i djecu, a to joj se u životu nije ostvarilo. No, izgradila je televizijsku karijeru, dizajnirala je vlastitu liniju torbica, dugogodišnja je aktivistica, a okušala se i kao spisateljica, te je napisala biografiju „Monica‘s Story“, u kojoj govori o svojoj aferi s predsjednikom SAD-a, na čiji je, kako je rekla, 'ubojiti šarm' pala.

GALERIJA: Clinton je prije 26 godina priznao aferu, a mnogi su oduševljeni izgledom Monice Lewinsky danas

Monica se zbog svega i želje da se to zaboravi s vremenom povukla iz javnosti te je se danas rijetko može vidjeti, a ponekad je fotografi snime na nekim događanjima. Premijere filmova jedne su od događanja na koja redovito dolazi.

Inače, Monica je odrasla u Kaliforniji gdje je završila srednju školu nakon koje je upisala Dramsku akademiju. U mladosti je radila razne poslove, a već tada ju je obilježila afera s profesorom s akademije Andyjem Bleilerom. Njihova veza trajala je pet godina, a nakon prekida je otišla u Oregon na studij psihologije. Preko obiteljskih veza dobila je pripravništvo u Bijeloj kući 1995. godine, a samo tri godine nakon bila je lice svih medija na svijetu nakon što se saznalo za njezinu aferu s Billom.

Prije nego što je javnost saznala za njihovu vezu, Monica je bila prebačena iz Bijele kuće u Pentagon - njezini nadređeni smatrali su da je provodila previše vremena s Clintonom.

VIDEO: Mlada Filipinka iz Međimurja očarala izvedbom na inauguraciji: Obožava Tajči i Doris