Influencerica koje je potrošila 170.000 kn na operacije pokazala kako je izgledala prije njih

Celine Centineo je Instagram model i influencerica, a na toj platformi prati je više od pola milijuna ljudi. Celine je iz Zuricha i ima 26 godina, a kaže kako joj je najveći problem što je na svoj izgled do sada potrošila čak 170.000 kn no još uvijek nema dečka.

Kaže da misli da je razloga za to što je prelijepa.

- Budem vani s prijateljima, muškarci me gledaju kao da bi me pojeli, no kad im se osmjehnem natrag da ih ohrabrim, oni mi nikad ne priđu - kazala je za britanske medije.

Dodala je da joj muškarci ponekad priđu u klubu, kada su hrabriji zbog količine alkohola kojeg su konzumirali, no baš zbog toga se na njih ne obazire.

Foto: Instagram

Otkrila je i da su oni koji je pozovu na spoj često jako sramežljivi.

"U početku su uvijek pomalo sramežljivi i plašljivi, ali kad počnemo razgovarati i kad vide da sam ok, malo se opuste. Slatko mi je to. Dečki uvijek kažu da imam snažnu auru i da kad uđem u sobu, mogu osjetiti moju prisutnost i bez da me vide" rekla je i priznala da je ne privlači neki poseban tip muškaraca:

Foto: Instagram

"Trebali bi biti visoki - barem viši od mene - i volim kad su zabavni i mogu me nasmijati. Ali što se tiče kose ili lica, za to me nije briga, mislim da je osobnost mnogo važnija od izgleda".

Celine je inače privukla pažnju javnosti kada je otkrila kako je izgledala prije operacija.

Foto: Instagram

Kazala je da je prije bila jako nezadovoljna sa svojim izgledom, da se osjećala kao da je zarobljena u vlastitom tijelu. Zbog toga se zaposlila kao frizerka i štedjela novac za operacije, a do sada je bila na tri operacije kako bi povećala grudi, a još uvijek svakih nekoliko mjeseci ide na estetske zahvate lica.

