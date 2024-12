Znate li tko je ovo? Ova djevojčica je danas poznata Hrvatica o čijem modnom stilu i mladolikom izgledu često čitamo

Borna Kotromanić prisjetila se mladosti i djetinjstva i na društvenim mrežama je objavila nekoliko fotografija na kojima se vidi kako je izgledala dok je bila djevojčica, ali i u mladosti. Na fotografijama se može primijetiti da se nije puno mijenjala tijekom godina.

Borna na Instagramu često objavljuje motivacijske poruke te svoja modna izdanja, a u nekoliko prigoda imali smo prilike vidjeti i njezino lice bez trunke šminke.

Njezin mladolik izgled i lijepa koža nešto je što se teško moglo ne zamijetiti, a Borna je za naš Diva Style nedavno otkrila u čemu je tajna. Naime, Borna je kazala da jako brine o svojoj koži te joj posvećuje puno vremena. Tako primjerice izbjegava koristiti običnu vodu na licu nego koristi termalnu vodu u spreju. Uz to ima i posebne rituale kojima vjeruje.

- Navečer stavim na lice bjelanjak i kineziološku traku od korijena nosa do početka tjemena i tako idem spavati. Spavam bez jastuka - ispričala je te otkrila neke brendove koje koristi u dnevnoj njezi kože te koje brendove šminke koristi. Kazala je da za usne često koristi proizvode poznate Kylie Jenner. Dodala je i da kosu njeguje na poseban način. Naime, noć prije pranja natopi je konopljinim uljem koje i pije svako jutro jer je odličan izvor omega masnih kiselima. Kosu ne boji, nego pije enzim katalazu čiji manjak uzrokuje pojavu sijedih. Vrhove često šiša i to uvijek uoči punog mjeseca, jer tada šišanje, tvrdi, potiče rast kose. Što se tiče tijela, Borna jenom tjedno ide u saunu te napravi seanse od više rundi u kombinaciji s hladnim tušem.

Podsjetimo, Borna je i baka, a zbog toga je jako sretna. - Osjećam se sjajno, zaljubljena sam u bebu. No što se tiče ostalih informacija, to moram prepustiti mami i tati da ih iznesu. Što se mene tiče, ja bih s vama podijelila sve detalje, ali ovako mogu podijeliti samo one koji se mene tiču. Ali ja sam presretna. Ja sam prvenstveno mama, baka i žena, a sve ostalo je u drugom planu. I svakako ću razmaziti bebu - rekla je za 24 sata nakon rođenja unuka.

Prinovu je dobio Bornin sin Luka koji je dječaku također dao ime Luka koje pripada i njegovom ocu Luki Rajiću s kojim je Borna bila u braku od 1996. do 2004. godine te su u braku postali roditelji sinovima. Maleni je također dobio ime Luka koje pripada i njegovom ocu Luki Rajiću s kojim je Borna bila u braku od 1996. do 2004. godine. Bivši par ima trojicu sinova; Luku, Bornu i Frana.

