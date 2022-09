Znate li Hasabulu? Ima 19 godina, izgleda poput djeteta i velika je TikTok senzacija koja zarađuje milijune

Da nije bilo društvenih mreža, mladi Hasbula Magomedov vjerojatno bi zauvijek ostao živjeti u svom dalekom Dagestanu i trpio zadirkivanja okoline zbog svog izgleda. Danas ga svi znamo po memeovima, video isječcima, objavama na mrežama. Ima 19 godina, visok je samo metar, a mnogi tvrde da ima samo 16 kilograma. Zbog hormonalnog poremećaja nije narastao, a lice mu je zadržalo dječji izgled. No, prije dvije godine dogodio mu se TikTok, gdje je postao tolika zvijezda da je upravo započeo svoju turneju po Australiji gdje ljudi plaćaju da čuju direktno od njega kako je postao slavan.

TikTok senzacija Hasbula dočekan je u Australiji kao najveća svjetska zvijezda. U zračnoj luci dočekalo ga je osiguranje koje ga je otpratilo do 1,2 milijuna dolara vrijednog Rolls Roycea, a i sam je izgledao prilično važno u tenisicama Dolce and Gabbana i Gucci torbi od 1600 eura.

Hasbula se proslavio 2020. kada je počeo objavljivati ​​videe na Instagramu i TikToku. Na većini njih se vidi kako se šali i prihvaća izazove, no ono što ga izdvaja od ostalih je neobičan izgled i prije svega - samouvjeren stav. Ljudi ga vole jer ih uvijek iznova podsjeća da, koliko god život težak bio, morate ostati optimistični. To je dovelo do toga da ima više od 2,1 milijuna pratitelja i gotovo 5 milijardi pregleda na TikToku od ljudi koji su znali cijeniti njegov trud i pozitivan stav.

- Ljudi se stalno žale na sve u životu, ali ja se trudim uživati ​​u svakom danu i raditi ono što volim i što me veseli. Hej, stvarno moraš ostati pozitivan. Život postaje bolji u jednom pogledu, postaje kompliciraniji u drugom, i to je ono što sam naučio otkad sam postao slavan. Mislim da to pokazuje koliko sam se trudio da postignem nešto na što sam ponosan i zahvaljujem svima koji su mi u tome pomogli - rekao je nedavno u intervjuu za Sydney Morning Herald.

Hasbula je rođen s nedostatkom hormona rasta, stanjem poznatim kao patuljasti rast zbog kojeg ima abnormalno malo tijelo u proporcijama sličnim potpuno odraslom ljudskom tijelu. Većina medijske pozornosti koju je Hasbula brzo dobio bila je rezultat toga što je pozvao Abdu Rozika na tučnjavu, mladića koji je također bio kratak zbog problema u razvoju. Iako do borbe nije došlo, slava je bila tu, a za njega se čulo tek kada ga je Joe Rogan spomenuo u svom podcastu i nazvao ga "Mini Khabib" jer se stalno družio s ruskim MMA borcem Khabibom Nurmagomedovim.

Magomedov je tada postao nezaobilazan u memovima i gifovima na internetu, što ga je ponukalo da svoj crtić ponudi NFT tržištu. Procjenjuje se da je zaradio oko 200.000 eura.

