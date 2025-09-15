Znamo što odjenuti za najbolji party u gradu, inspiracija nam je poznata rock ikona!

Nije tajna da je Tina Turner vječna modna inspiracija, žena koja je postavila trendove u showbiz industriji i inspirirala brojne dizajnere. Šljokice, resice i upečatljiv stil glavne su odlike koje obožavamo, a u pripremama za koncertni spektakl Simply The Best – Rock Symphony pronašli smo inspiraciju za outfite koji će nam poslužiti ne samo za dobar provod s društvom, već i kroz nadolazeću jesensku sezonu koja je pred nama. Društvene mreže, ali i trgovine, prepuni su sjajnih komada koje moramo imati u ormaru.
Nigdje bez resica
Ove godine resice su trend bez kojeg ne možemo zamisliti jesen. Jakne i torbe od brušene kože, upečatljive čizme koje nas pozivaju na pokret i suknje koje će biti zvijezda svakog outfita – recept je jednostavan: svatko od nas u jesenskoj garderobi treba imati komad koji će privući pažnju. Biramo ga u klasičnim jesenskim nijansama poput smeđe, sive i bordo, ali i u boji koja je apsolutni modni hit – maslinastozelenoj.
Šljokice, šljokice i još šljokica
Upečatljive šljokice nekad su bile rezervirane za scenu i razdoblje oko Nove godine, no pravila su se promijenila i možemo samo reći – šljokice su u trendu svake sezone. Ako niste za monokromatski šljokičasti look, odaberite jedan detalj poput torbice ili cipela, a za one hrabrije savršen odabir su upečatljive suknje svih dužina. Inspiraciju smo, naravno, pronašli na društvenim mrežama, gdje su nam naše omiljene IT djevojke pokazale stilske kombinacije koje ćemo rado kopirati.
Nepogrešivi traper
Kanadsko odijelo ili denim-on-denim još je jedan trend koji ove godine vlada street style kombinacijama. Bez obzira birate li tamni ili svijetli traper, ili pak modele s aplikacijama poput već spomenutih šljokica ili printa, kombiniramo ih uz jednostavne bijele košulje ili topove te dodatke poput marama i upečatljivog nakita – velikih naušnica, ogrlica i narukvica.
Full glam
I naravno, ne zaboravite full glam kada je u pitanju make-up i kosa. Lokne s puno volumena ili dodaci poput kopčica za kosu i marama odličan su odabir. Kada je riječ o make-upu, pravila gotovo da ne postoje. Olovke za oči jarkih boja, crveni ruž, naglašene trepavice i rumenilo najbolji su izbor.
Simply The Best
Tinin modni izričaj i dašak vremena u kojem je osvojila svijet možete doživjeti iz prve ruke 23. rujna u Koncertnoj dvorani Lisinski. Simply The Best – Rock Symphony projekt je koji prvi put dolazi u Hrvatsku, a specifičan je po tome što, uz glazbenu vrijednost ostavštine kraljice rocka, veliku važnost pridaje upravo scenskom doživljaju koristeći vjerne replike Tininih kostima. Nastupit će talentirana vokalistica Juliana Vincan, čiji glas i energija vjerno dočaravaju prepoznatljivi stil Tine Turner, a uz prateće vokale, rock bend i simfonijski orkestar, na pozornici će biti i Dino Jelusić. Autentični kostimi, pažljivo osmišljena produkcija i bogat glazbeni aranžman pružit će publici poseban doživljaj – spoj rocka i klasike koji slavi više od pet desetljeća glazbene ostavštine. Ne propustite osigurati svoje mjesto putem sustava Lisinski.hr i na blagajni dvorane.