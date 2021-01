Želimir Babogredac: 'Televizijski showovi daju lažnu popularnost, a kad mladi to shvate bude prekasno'

Unatoč svim čudnim, teškim i nepredvidivim situacijama – glazba i dalje živi i glazba se i dalje stvara. Tko je najemitiraniji, tko najprodavaniji, a tko najstreamaniji izvođač u Hrvatskoj, saznat će se 7. veljače na dodjeli glazbenih nagrada Top.hr Music Awards 2021. na RTL-u. No, bez obzira na epidemiju koronavirusa koja je uzrokovala nemogućnost nastupanja iza glazbenika je zanimljiva godina u kojoj se itekako radilo. S tim se slaže i Želimir Babogredac, predsjednik Hrvatske diskografske udruge.

- Mislim da je 2020. imala i dobrih strana jer su se glazbenici fokusirali na pisanje pjesama, aranžiranje i razmišljanje o novoj pjesmi. Godina je bila uspješna, premda najveći pad bilježi prodaja fizičkih nosača zvuka, ali s druge strane imamo veliki rast digitalnog korištenja glazbe. Taj balans se u svijetu uspostavio zadnjih pet godina, a kod nas je lani došlo do tog iskoraka. To je dobro jer je sada i kreativnost brža. Vi ne morate više čekati izlazak CD-a, nego se može brže doći do publike. Svi većinom kada naprave pjesmu odmah imaju i spot. Percepcija apsorbiranja glazbe se mijenja jer ono što slušatelj hoće je kontinuitet novih informacija. Imamo primjer Dine Merlina koji je imao fenomenalni singl krajem godine, pa je na Staru godinu već izdao novi singl i sad će i treći. Slična je stvar i u svijetu, nema se tu puno pametovati, kazao nam je Babogredac i istaknuo kako se sad i na Top.Hr nagradama dodjeljuju nagrade za najstreaminju pjesmu i najstreamanijeg izvođača, što je do prije nekoliko godina bilo teško zamislivo.

- Sad imamo i uvjete da pratimo svaki stream i dobijemo točne podatke koliko je koja pjesma puta stremana. To je jedan novi način mjerenja uspjeha ali i financijskog efekta jer svako streamanje donosi financijsku dobit. Ako si danas streman 15 milijuna puta, to je uspjeh kao da si nekad prodao 100 tisuća singlova, objašnjava Babogredac. U HDU se ponovno aktualiziralo i pitanje bolje raspodjele sredstava za streamanje glazbe, pa bi autori trebali dobiti više novca.

- To je jedan novi vid eksploatacije koji je nastao na vlasništvu mastera, znači inicijalno se nije ništa promijenilo, samo je sad pitanje kako to raspodijeliti na pravičan način. Mi moramo znati da nije uspješno sve što se predstavi. U diskografiji je u posljednjih 50 godina tek 10 posto snimljenog bilo i uspješno. Moramo povećati taj postotak na 15 ili 20 posto, a to se može ako svaka pjesma na vrijeme ima video brojeve. Bitno je dobro prezentirati, a to se događa i na globalnoj razini. Sada netko u Kanadi i Australiji može iste sekunde čuti pjesmu koja se tek pojavila u Hrvatskoj, objašnjava Babogredac.

Jedno je istraživanje pokazalo kako glazbu preko streaminga najviše u svijetu slušaju mladi od 15 do 30 godina, no mi imamo specifičnost jer kod nas tako glazbu sluša više srednja dob.

- Mladi slušaju specifične segmente, a širokopopularne segmente slušaju ljudi u 40-ima i 50-ima. Danas imate sve više i starije generacije koja sluša glazbu tim putem. Radijskim i televizijskim urednicima je lakše puštati strane hitove jer je izbor veći. Za poznavanje hrvatske glazbe treba znanja i iskustva, ali mislim da se zadnje tri godine to mijenja. Bio bih prezadovoljan da dođemo do francuskog prosjeka gdje je 80 posto francuske glazbe u eteru. To su brojke koje su daleko od nas i upravo trebamo razmišljati o tome kako predstaviti nove izvođače. Njima treba kritična masa emitiranja koja bi ih predstavila , ističe Babogredac.

Hrvatska diskografska udruga priključila se pomoći Banovini, pa će dio sredstava svaki mjesec isplaćivati radio postajama na tom području.

- To su tri radio postaje koje su stradale do temelja. Treba im pomoć da imaju gdje emitirati program. Obavezali smo se da prvih šest mjeseci pomažemo i vidimo koje su njihove potrebe. Vrijeme je da svi pokažemo humanost jer to se može dogoditi svima nama, kazao je Babogredac.

Posljednjih godina vinil se vraća na velika vrata. Prodaja ploča u svijetu premašila je CD-ove,a slično je i kod nas.

- S vinilom se vratila magija u kojoj veliki postotak ljudi u vinilu vidi komunikaciju koju ne vidi sa streamanjem ili CD-om. To je jedna posebna forma jer vinil prati dobra grafička oprema. U vinilu gledate velike slike, čitate tekstove o izvođačima. Evo jučer smo u Croatia Recordsu reizdali 3 od 4 ploče iz Novog vala i dogodila se nevjerojatna stvar da je rasprodana prva tiraža i to se nikad nije dogodilo. Ta informacija me zaista veseli jer postoje ljudi koji žele rezervirati vinil koji izlazi. To je jako draga priča i mislim da će ova godina i u Hrvatskoj biti godina afirmacije vinila, priča predsjednik HGU-a.

Kada govorimo o mladim izvođačima Babogredac ima zanimljiv prijedlog.

- Jučer sam razgovarao s ljudima koji su istoj branši i došli smo do zaključka da bi barem dvije, tri godine trebalo odmoriti mlade ljude od najezde mladih talenata. Mi smo mali prostor, i tu onda novi izvođači nemaju neke šanse. Imamo razne reality showove s mladim pjevačima, a na kraju to ispada samo potrošnja za televizijske potrebe. Rijetka je prilika da ti mladi ljudi uspiju s novim aranžerom i novom pjesmom. Imamo toliko dobrih na sceni da ne trebamo zasad juriti za mladima. Moramo imati na pameti da je proces od tri do pet godina da netko postane popularan. Treba snimiti puno dobrih pjesama da bi netko bio prepoznati to traži vrijeme. Televizijski showovi daju lažnu popularnost, a kada ti mladi ljudi to shvate, bude im prekasno, kaže Babogredac.

Hrvatska diskografska udruga ove godine slavi 25 godina postojanja, pa će dodjela nagrada To.hr biti dobra prilika za još jednu proslavu.

- Mislim da će nam gosti koji će doći u dva studija pokazati zavidan nivo produkcije. Mi u HDU znamo da smo lideri u regiji i moramo se tako i ponašati. Mi smo zadnji otok ozbiljne diskografije i nas desetak diskografa svoj posao radi na način kako rade svjetske diskografske kuće. To me veseli i ponosan sam na to, zaključio je Babogredac.