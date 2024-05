Zdravko iz Big Brothera sada ima sina i 15 godina mlađu partnericu: Bila je klinka kad sam bio u showu

Zdravko Lamot (43) bio je jedan od natjecatelja u reality showu Big Brother prije 20 godina. U showu je proveo 100 dana i tada su ga zbog frizure i plave kose mnogi uspoređivali sa slavnim nogometašem Davidom Beckhamom. Nakon showa bavio se modelingom, snimao je i reklame, imao je izlete i u glumu te je u jednom trenutku snimio s kolegama hrvatsku inačicu Jackassa, Viva La Bam i skrivene kamere i ponudio je to jednoj TV kući, ali nije bilo novca da se projekt do kraja realizira. Nedavno je bio jedan od uzvanika na proslavi 20. rođendana RTL-a i za ovu televiziju je otkrio koliko mu je RTL promijenio život i gdje živi zadnjih godina.

- Pa za 180 stupnjeva mi je Big Brother promijenio život. Doslovno smo od nepoznatih ljudi postali poznati ljudi cijeloj Hrvatskoj. Trebalo se prilagoditi tome. To je jedan proces koji je trebao vremena. Isto tako kako smo se trebali prilagoditi samoj kući i izolaciji, tako smo se trebali prilagoditi vani pred svim tim ljudima. Promijenio me dosta jer upoznaš sve žive ljude koje si prije gledao na televiziji pa je to bila fora, tebe svi znaju. Imao sam dvadesetak godina i mislio sam na samo izlaske, druženja. Iz neke perspektive kasnije, to je pozitivna promjena jer sve te veze, poznanstva značile su nešto za potencijalni posao tako da je definitivno to meni bilo super - izjavio je Zdravko za RTL. Dodao je kako mu nije žao što nije pobijedio i rekao je kako ni ostali natjecatelji tada nisu razmišljali o pobjedi.

- Tad smo išli svi prazne glave, nismo znali što nas čeka. Tako da smo definitivno na neki način probili led i nije mi to bilo prvo na pameti. Mislim, uvijek voliš pobijediti jer sam sportaš i uvijek volim pobijediti, naravno, ali preživio sam i to, ajmo reći, drugo mjesto, nekako - izjavio je Zdravko. Nakon showa obožavatelji su sudionike Big Brothera pratili gdje god su se pojavili.

- Imali smo situacije gdje su nas zaštitari izvlačili van i bježali smo jer su nas ljudi opsjedali, bila je ludnica, trebalo se snaći u tome što smo postali javne osobe i trebalo je vrijeme da to procesuiram. To je mojim frendovima pomoglo jer su postali rado viđeni u društvima, ne bih se želio vratiti u ta vremena ali je bilo pozitivno iskustvo - kaže Zdravko. Prije četiri godine preselio se u Švedsku gdje već godinama živi pobjednik Big Brothera Saša Tkalčević koji mu je bio od velike pomoći kada je došao u ovu zemlju i jedno je vrijeme živio kod njega.

- Sa Sašom Tkalčevićem sam ostao u najboljim odnosima jer sam prije četiri godine otišao živjeti u Švedsku gdje Saša živi već duže vrijeme, bilo mi je novo iskustvo živjeti s njim i njegovim klincima. Sada sam nakon dugo vremena opet vidio Marinu i Alena iz Big Brothera i Antoniju Blaće nakon 15 godina i ostali su mi isti, pogotovo Alen koji ne prestaje pričati - kaže Zdravko te otkriva kako je sada u sretnoj vezi te je postao i otac.

- Sada ima sina od godinu i pol, a moja djevojka je bila klinka kada sam bio u Big Brotheru jer je razlika između nas dvoje 15 godina i iskreno i ne spominjemo baš moje sudjelovanje u BB-u. Upoznali smo se slučajno na poslu, postojala je ta energija gdje smo se spojili - kaže i dodaje kako mu je Hrvatska sada baza te zbog posla i dalje odlazi u Švedsku kada je to potrebno.

