Milanović: 'Republika Srpska ne može se odvojiti od BiH'

Povodom Dana Grada i blagdana Presvetog Trojstva, predsjednik Republike Zoran Milanović prisustvovao je sjednici Gradskog vijeća Svete Nedelje uz gradonačelnika Darija Zurovca i predsjednika Gradskog vijeća Mateja Vrdoljaka. Na sjednici su se dijelile zahvalnice, nagrade i priznanja, a predviđen je i prigodni kulturno-umjetnički program.

Nakon sjednice, predsjednik Republike obratio se okupljenim građanima i predstavnicima medija, a komentirao je i neke aktualne teme poput Rezolucije o Srebrenici, Ivana Turudića i potencijalne kandidature HDZ-ovog Olega Butkovića za predsjednika na predstojećim izborima.

- Tamo se dogodio strašan zločin koji je sud nazvao genocidom. Ništa ne može promijeniti činjenicu da je tamo grupa manijakalnih ubojica smaknula tisuće ljudi, to će ostati tako. Mislim da je vrijeme da se to zatvori i da se u BiH počne normalno živjeti. Ova predstava oko secesije je nemoguća - kazao je Milanović o usvajanju Rezolucije u UN-u.

- To nije ni teoretska mogućnost. Republika Srpska se ne može odcijepiti od BiH, jer ne može, jer neće donijeti takvu odluku, jer je Beograd protiv toga itd. Dakle puno buke, nije ni za što, ali bez jakog razloga. Nisam razgovarao ni s Dodikom ni s Plenkovićem. Ja sam samo vidio da je hrvatska diplomacija u New Yorku, da su kosponzorirali rezoluciju. Mogli su jednako tako sudjelovati u promociji kao izvorni autor inicijative o tome da se ne prizna holokaust. Drugim riječima, to su odluke koje se ne smiju po Ustavu donositi bez predsjednika Republike, to je protuustavno ponašanje, a Plenković to radi jer za njega još nema posljedica - zaključio je predsjednik.

- Ovo vam govorim i zato što ste mi pitali za rezoluciju o Srebrenici, a HR je jedna od kosponzora. To je ozbiljna tema za još ozbiljniji razgovor i sastanak. Pisao sam Plenkoviću danas, on će to vjerojatno poreći i neće odgovoriti - dodao je.

POVEZANI ČLANCI:

Milanović, dakle, smatra da je način na koji je RH kosponzorirala rezoluciju u Srebrenici protuustavan jer je proces odrađen njemu iza leđa. - Isto se odnosi na priznanja država. Ne znam točno tko je priznao Kosovo, svi mi u Hrvatskoj smo bili za to, ali Vlada ne bi smjela biti jedina koja priznaje državu. Plenković sustavno, jer može, jer ima tanku većinu u Saboru, na silu interpretira Ustav i krši ga - dodao je.

Kratko je komentirao i odluku Sudačkog vijeća o Ivanu Turudiću, s kojom nije zadovoljan. - Sudačko vijeće suda smatra da Turudić nije kriv? Odlično, to su suci. Srećom svi znamo što se dogodilo. To što je Turudić napravio ga odmah sada diskvalificira za bilo kakav javni posao u pravosuđu. On to ne smije raditi - kazao je Milanović, aludirajući na Turudićevo privatno druženje s osobama protiv kojih su u tijeku sudske parnice, poput Zdravka Mamića i Josipe Rimac.

Na Butkovićevu najavu da bi mogao biti HDZ-ov kandidat Milanović se nasmijao i pitao je li se konzultirao s "kravom, tj. bikom" podsjećajući na njihov internetski sukob koji je bio aktualan u predizbornom periodu. - Tko god bude kandidat HDZ-a bit će produžena ruka te stranke, omekšivač kriminala kojim se HDZ bavi. Njihov kandidat je osoba čiji će zadatak bit da nas uspava. Da ne pitamo, da ne mislimo, da se ne budimo - smatra Milanović.

VIDEO Jandroković komentirao izbor predsjednika Odbora za nacionalne manjine