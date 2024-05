‘Moj dečko ima 60, a ja 18 godina. Bila je to ljubav na prvi kebab koji mi je dostavio‘

Tiktokerica Nikeisha Lightfoot, inače 18-godišnjakinja zaljubila se u 60-godišnjeg Dimitriosa Fotisa kad joj je on pokucao na vrata kao dostavljač, a u rukama je držao slasni kebab koji je naručila. Ostalo je povijest i to je bila njihova ljubav "na prvi kebab"... Iako se konstantno suočavaju s kritikama na račun razlike u godinama, ovaj par ne mari za to i čvrsto stoje iza toga da je njihova ljubav prava, prenosi Daily Mail.

- Voljela bih da ljudi znaju da kad je ljubav u pitanju, ne postoji dobna granica. Zaljubili smo se jedno u drugo i to je bilo to. Odmah smo se povezali, već pri prvom susretu, i počeli razgovarati. Proveli smo neko vrijeme skupa kako bi se bolje upoznali. Stariji muškarci imaju puno više iskustva - kazala je Nikeisha za Daily Mail.

Iako Dimitrios radi kao osobni trener, također radi i kao dostavljač, a samo jedna narudžba promijenila mu je život iz korijena. U videu na TikToku, Nikeisha je sa svojih 60 tisuća pratitelja podijelila kako su se upoznali. Budući da je i sama radila dva posla, kao čistačica i kao djelatnica jednog kineskog restorana, gotovo svaku večer je naručivala hranu jer bi se kasno vratila kući pa nije imala volje ni za što, a kamoli za pripremanje obroka u kasne sate.

- Dimitrios mi je najčešće dostavljao hranu svake večeri. Postojala je opcija da se ostavi poruka za dostavljača pa sam napisala da me nazove kad stigne ispred moje kuće jer je bilo kasno, a imala sam mlađu braću i sestre. Također, ja sam boravila na katu kuće. Tako da bi on mene nazvao svaki put kad bi stigao ispred, ja bih izašla i preuzela kebab, a nakon toga, iako se nismo od ranije poznavali, svako malo bismo naletjeli jedno na drugo na ulici - ispričala je zanimljivost na društvenoj mreži TikTok.

Pri tim susretima bi se pozdravili i prošli jedno pored drugog, no jednog poslijepodneva, kad je išla u lokalnu trgovinu, Nikeisha je vidjela Dimitriosa kako u blizini čeka dostavu. Ona je tada bila u pidžami jer se osjećala loše, a Dimitrios ju je pitao kako se osjeća i savjetovao joj da si napravi čaj od limuna kako bi joj bilo bolje. Zaboravila je kako se taj čaj priprema pa mu je zatim poslala poruku.

- On me podsjetio kako da ga pripremim i tada smo počeli razgovarati. Neko smo vrijeme razgovarali, a onda smo se prebacili na WhatsApp, da bismo nakon toga odlučili bolje se upoznati. I od tada su prošle dvije godine. Sada smo najbolji prijatelji i partneri. Kakva priča! - dodala je.

