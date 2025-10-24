Naši Portali
Zdravko Čolić otkrio čime ga je iznenadio Tonči Huljić: To mi je otkriće

Dubrovnik: Zdravko ?oli? u društvu manekenke Tijane Šarenac snima spot na Stradunu
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
24.10.2025.
u 20:15

Tonči Huljić napisao je pjesmu za Zdravka Čolića, a premijera spota za pjesmu se očekuje sljedeći tjedan

Zdravko Čolić ostvario je svoju dugogodišnju želju da mu jednu pjesmu napiše Tonči Huljić. Ostvarilo se to nedavno i već je snimljen i spot koji će premijerno biti prikazan sljedeći tjedan.  - Ja volim Tončija i baš ga cijenim u svakom pogledu, ali kao čovjek on brine o svima. Ovo zadnje vrijeme što sam intenzivnije s njim stvarno brine kao da je roditelj i brat. Nevjerojatno, to mi je otkriće, nisam to znao jer nismo imali u komadu malo duži dio vremena da provedemo zajedno. Tonči je toliko dobar čovjek i dobar domaćin' - ispričao je Čolić u razgovoru za IN Magazin. Tonči je dodao kako se Čolićeva energija zalijepila za njega i onda ju je pretvorio u još nekoliko pjesama. - Tonči je veliki autor, koji je toliko napisao, to je čudo neviđeno, i šteta ga je propustiti dok je vrijeme da ga uhvatim - dodao je Čolić. 

Huljić i Čolić su otkrili i kako se rješavaju stresa.  - Ja volim šetnje, vježbe, malo se popije dobro vino, zavisi koji je ambijent. Kad je koncert, malo više izolacija. Žao mi je prijatelja koje ne mogu vidjeti kad negdje pjevam, ali bit će vremena za priču - kaže Čolić.  - Ja svaki put kad hoću pobjeći, kao bježim ja na Krk i tu je onda stalno rodbina svaku večer. Na kraju se uništiš više nego inače - kroz smijeh je otkrio Huljić. Zdravko Čolić, bezvremenska glazbena ikona i već pola stoljeća jedno od najvećih imena regionalne glazbene scene, nakon što je oduševio publiku u prepunim dvoranama diljem Hrvatske uskoro stiže i u koprivničku Sportsku dvoranu Josip Samaržija Bepo.

Miljenik regije pred publiku stiže 28. studenoga, a dugoočekivani koncert prilika je i starijim i mlađim generacijama da taj dan uživaju u nekim od najljepših i najvećih pjesama otpjevanih na ovim prostorima, poput  'Ti si mi u krvi', 'Produži dalje", 'Gori vatra', 'Noć mi te duguje', 'Svadbarskim sokakom', 'Jedna zima sa Kristinom', 'Krasiva', 'Čija je ono zvijezda', 'Pjevam danju, pjevam noću', 'Pusti, pusti modu' i mnogim drugim… Čolićevi višesatni koncerti glazbeni su spektakli na kojima se isprepliću snažne emocije, uz moćnu interpretaciju i vokal, jaku karizmu i neponovljivu energiju koju Čolić zrači s pozornice.

Ključne riječi
showbiz pjesma Tonči Huljić Zdravko Čolić

