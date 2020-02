Zbog ljubavi preselila u Beograd: U Hrvatskoj su moji kilogrami bili važniji od glazbe

Riječka pjevačica Martina Vrbos odselila je prije nekoliko godina iz Hrvatske u Srbiju, tamo je počela živjeti mirnim obiteljskim životom, a ove godine je na Valentinovo održala koncert.

Večer je provela pjevajući hitove legendarne Whitney Houston, a za Gloria.hr je progovorila o odlasku iz Hrvatske, ali prokomentirala je činjenicu da su njezini kilogrami uvijek bili popularniji od njezine karijere.

- Meni je uvijek bilo teško u neku ruku... Teško je to objasniti - ali pokušat ću. Moj glas se uvijek borio s mojim kilogramima... Moje izjave s prekrasnim tekstovima mojih pjesama, i tako je u krug. Uvijek su neke nebitne stvari, kad sam ja u pitanju, uzimale spotlight jer je uvijek to bilo čitanije ili slušanije. Ne, nisam postigla što sam htjela, ni približno kad je glazba u pitanju, ali ne mislim da je kasno za to. Taman posla, ovo je moje vrijeme, i vidjet ćete to uskoro - veselim se - kazala je Vrbos koja se u Beograd preselila zbog supruga Bogoljuba Vidakovića.

- On ovdje ima fiksni, normalan posao, pa je bilo logično da ću se ja preseliti u Beograd. Super nam je život, ja također dosta radim jer je ovdje tržište otvoreno za pjevače poput mene i posla ima preko glave. Isto tako dosta radim i vani, primjerice, u Londonu. Tu imam neke stalne angažmane i sad sam se nakon svega, mislim pritom na rađanje djece, počela intenzivno baviti novim albumom - rekla je pjevačica te dodala da su je proživjela dvije teške trudnoće.

- Obje trudnoće sam prilično teško podnijela. Bilo mi je teško, ali dobro sam to krila i nisam nikome dopustila da bude dio moje muke! Sada imam dva dragocjena života tako da se ta muka više nego isplatila - kazala je.