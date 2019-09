Pjevačica otkrila ime djeteta i priznala: 'Dok sam bila trudna, bilo je užasno'

Pjevačica Martina Vrbos prošli je tjedan objavila sretnu vijest - ona i suprug Bogoljub Vidaković postali su roditelji malenoj djevojčici.

Dok se za Martinu piše kako se nakon selidbe u Beograd povukla od javnosti, u intervjuu za Story pjevačica je otkrila kako to nije istina.

- Nisam se povukla sa scene nego sam promijenila adresu. Ja sam neko tko živi glazbu i ne povlačim se, niti sam se povukla. To su samo priče, radim više nego ikad, samo na drugoj adresi. Tako da sam trudnoću uz svu muku odradila sve do sedmog mjeseca trudnoće, sve dok sam mogla sakriti trbuh, što je uključivalo i ljetnu turneju od 60 dana. Nisam netko tko radi PR na stvarima kao što sam ja i moja trudnoća. 'Veselim se prinovi, život mi se promijenio otkako sam majka bla bla bla' i naslikavanje s trbuhom - to nisam ja i to ne volim. Ja sam glazbenica i toliko volim glazbu da je to jedina stvar koju uvijek želim da neko spomene, jer to stvarno radim dobro - objašnjava Martina. Majčinstvo je predivno, kaže riječka pjevačica koja je prije dolaska kćeri imala određene strahove.

- Dok sam bila trudna, bilo je užasno. Ja sam jedna od onih žena koje jako loše podnose trudnoću na sve moguće načine, fizički, pa samim time i psihički. Tako da, sad se osjećam napokon dobro i sretno nakon devet mjeseci, jer ovo je bilo sve samo ne blaženo stanje. Jedina stvar koju sam stalno preispitivala sebe je hoću li drugo dijete moći voljeti kao Kostu. Naravno, čovjek preispituje sebe najčešće oko gluposti, tako da sam na ovu glupost vrlo brzo dobila konkretan odgovor. Volim je i toliko sam emotivna da svaki put kad mi je donesu se tresem od sreće - ne skriva Vrbos koja se još uvijek nalazi u bolnici.

Ona i suprug Bogoljub dvoumili su se između imena Marli i Mila, no kada su je ugledali odlučili su da će ipak biti - Mila. Nije očekivala djevojčicu stoga joj to predstavlja osobito veselje. Presretan je i njezin suprug.

- Bogoljub je izvan sebe od sreće. Mislim, on je općenito izvan sebe od ljubavi prema našoj djeci, prema Kosti i sada prema Mili. To se kod muškaraca rijetko viđa. Toliko voli sve to, toliko je spretan oko djece da se mnoge mame, vjerujte mi, uključujući i mene, u nekim situacijama mogu sakriti. Ne pretjerujem, boljeg supruga i oca djece, žena ne može poželjeti - govori Martina.

Fokus će, priznaje za Story, ponovo ići samo na djecu i posao, a planira se vratiti i na našu scenu.

- Dosta me nema jer radim, ali želim da me ljudi vide sad odrasliju. Koliko god je teško jer sam uvijek bila netko tko se borio za prostor u glazbi kod nas. Nisam od onih koja medijski prostor 'puni' glupostima, kao što su mršavljenje i slično, ali radimo i na tome. Veselim se svemu što me čeka, a ako se odlučimo za treću bebu, svakako ćete to saznati kad beba stigne. Tako da, te planove neću otkrivati - kaže Vrbos.