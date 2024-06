Zaprešić Boys pripremili su novu navijačku pjesmu, pa nam otkrili kako izgleda navijačko ludilo kod njih

Do Europskog nogometnog prvenstva 2024. godine brojimo posljednje dane. Naši nogometaši odradili su pripreme u Rijeci i sada spremaju taktiku za utakmicu protiv Španjolske, koja nam je prva na redu. Navijači, pak, s druge strane bruse planove za gledanje utakmice: kupuju namirnice i dogovaraju gdje će i s kime gledati ovo prvenstvo, iz ormara vade navijačke rekvizite, ali slušaju i prigodnu glazbu. Svako prvenstvo sa sobom nosi nove hitove po kojima ga pamtimo, a jedna od njih svakako jest i pjesma "Igraj moja Hrvatska", koja na YouTubeu ima više od 42 milijuna pregleda te je tako postala neslužbenom himnom hrvatske nogometne reprezentacije, a izrazito je voljena i među navijačima. Iza ove uspješnice stoji bend Zaprešić Boys, koji se nada da će isti uspjeh ostvariti i njihova nova pjesma naslova "Ludilo". Radi se o pjesmi koja je svjetlo dana ugledala krajem svibnja, a poznati hitmejkeri kažu da se ona referira na ono što je hrvatska nogometna reprezentacija priuštila Hrvatima na zadnja dva Svjetska prvenstva, kad su se u domovinu oba puta vratila s odličjima oko vrata i na to kako su se svi oni kojima je Hrvatska u srcu osjećali u napetim trenucima na putu do svjetskog srebra i bronce. Pjesmu u izdanju Rubikon Sound Factoryja autorski potpisuju Ante Pecotić (glazba), Marko Novosel (tekst) te Bojan Šalamon Shalla (aranžman i produkcija). Spot za novi singl režirali su Nevio Smajić i Mario Borščak, već uigrana ekipa koja potpisuje videoizdanja grupe Zaprešić Boys, a članovi benda u kratkom razgovoru otkrili su nam detalje o novoj pjesmi, ali i detalje o tome kako oni gledaju utakmice i kakva predviđanja imaju za ovaj Euro.

Nova pjesma "Ludilo" je tu. Kako je teklo njezino nastajanje?

Prvo se smislio tekst za pjesmu u kojem se referiramo na odlazak na utakmicu i taj osjećaj iščekivanja i uzbuđenja kada se približavaš samom stadionu. Isto tako dotaknuli smo se te emocije, odnosno tog pozitivnog navijačkog ludila koje je vladalo zadnjih godina među navijačima hrvatske nogometne reprezentacije.

Tu je i videospot. Koliko mi se čini, snimljen u studiju? Kako je izgledalo snimanje?

Da. Iskreno, nismo si dali previše truda oko samoga spota pa smo ga snimili u jednom zagrebačkom filmskom studiju.

U spotu imate i poseban face paint s detaljima zastave i povijesnih ličnosti. Tko je zadužen za njega? Koliko dugo je nastajao? Čija je to ideja bila?

Poseban "touch" spotu i ono na što smo bacili fokus upravo je taj face painting, za koji je zaslužna naša make up artistica Marina Krmak, koja je odradila sjajan posao i za svakoga joj je trebalo više od sat vremena da ga oslika. Ideja tog face paintinga došla je od našeg tekstopisca i člana Marka.

Od izlaska pjesme prošlo je neko vrijeme. Kakve su reakcije publike? Jeste li zadovoljni njima?

Zadovoljni smo kako je publika reagirala. Dosta je teško održavati taj standard koji smo si mi sami zadali, ali nadamo se da smo ispunili očekivanja.

Kako izgleda nogometno ludilo kod vas?

Ne razlikuje se od bilo kojeg strastvenog navijača hrvatske reprezentacije.

Gledate li zajedno utakmice?

Vrlo često da, s obzirom na to da u pravilu nastupamo kada igra hrvatska nogometna reprezentacija pa onda zajedno gledamo utakmice u društvu ljudi koje zabavljamo svojim nastupima.

Imate li neke rituale prije tekmi?

Nemamo nikakve posebne rituale. Za to bi trebali biti malo praznovjerni, a ta osobina ne krasi nikoga od nas.

Za koga u bendu biste rekli da je "najvatreniji" navijač?

Ako koga izdvojimo, naljutit će se drugi. Tako da svi smo "vatreni" na svoj način pa je nezahvalno to reći isključivo za jednog.

U pjesmi govorite: ''Hrvatska je šampion". Kakva su vam predviđanja za Euro?

Nije slučajno da je taj termin u refrenu pjesme jer stvarno upravo to i očekujemo. Da Hrvatska osvoji Euro. Malo su nas razmazili zadnjih godina svojim uspjesima pa s obzirom na to da smatramo da je ovo posljednja šansa ove generacije da nešto osvoji, tome se i nadamo.

U vrijeme prvenstava Hrvatska postane zemljom tisuću izbornika. Koji je vaš savjet za izbornika Dalića?

(smijeh) Naš savjet je da se u svlačionici "nabrije" našim pjesmama, stihovima koji bi ih trebali motivirati i "nabrijati".

Nakon važnih strateških pitanja, vraćamo se na glazbu. U prošlom intervjuu, nakon izlaska pjesme "Kad otac zavoli", kazali ste da biste se u svojim pjesmama voljeli baviti i nekim drugim temama osim navijačkim te da se tome planirate i više posvetiti. Je li bilo nešto novo u međuvremenu ili to tek slijedi?

Sljedeći singl također neće biti ni navijačke ni domoljubne tematike, a o čemu se radi, neka ostane malo iznenađenje. Zasad.

Imate li planirane neke koncerte za ljeto?

Ljeto će, nadamo se, obilježiti uspjeh hrvatske reprezentacije pa će onda i za nas biti posla. Osim Eura, tu su još neki nastupi u Hrvatskoj, Češkoj i Slovačkoj.

