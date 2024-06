Preminuo glumac iz 'Zvjezdanih staza' i 'Smrtonosnog oružja'

Alan Scarfe, glumac najpoznatiji po radu u "Zvjezdanim stazama", te filmovima "Dvostruki udar" i "Smrtonosno oružje 3", preminuo je u 78. godini od raka debelog crijeva u svom domu u Longueuilu u Quebecu, objavila je njegova obitelj.

Iza Scarfea su ostali njegova kći Tosia i zet Austin, koji su živjeli s njim i brinuli se za njega do njegove smrti. Bez njih bi Scarfe 'bio izgubljen', stoji u njegovoj osmrtnici. Također je imao i sina Jonathana, filmskog redatelja.

Rođen 8. lipnja 1946. u Harpendenu u Engleskoj, Scarfe je emigrirao u Kanadu sa svojim roditeljima i dva brata, Colinom i Brianom Scarfeom, te se nastanio u Vancouveru.

Nakon što je završio školu, vratio se u Englesku kako bi studirao na dramskoj školi LAMDA, gdje je započeo svoju cjeloživotnu karijeru glumca i redatelja.

Započevši svoju karijeru kao kazališni glumac, Scarfe je igrao u preko 100 uloga u kazalištima diljem Europe, a također je režirao predstave dramatičara poput Shakespearea, Brechta, Arthura Millera i Harolda Pintera.

Radio je i kao pomoćnik direktora Stratford Festivala, gdje je upoznao ljubav svog života, kolegicu iz "Zvjezdanih staza" Barbaru March. March, koja je umrla od raka 2019., bila je najpoznatija po ulozi Lurse u seriji.

Scarfe je glumio dva romulanska lika u U "Zvjezdanim stazama: Sljedeća generacija", a u "Voyageru" se pojavio kao magistrat Augris u epizodi "Resistance".

U svojim poznim godinama, Scarfe je pronašao novi umjetnički izlaz u pisanju. Objavio je prvi roman "The Revelation of Jack the Ripper" i osvojio nagradu za najbolju nezavisnu knjigu 2019. Tri romana iz trilogije Carnivore prevedena su na više jezika.

