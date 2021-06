Žanamari još jednom u kupaćem kostimu pokazala kako savršeno tijelo ima

Tijekom pandemije mnogi su se požalili kako su u tome periodu, kada teretane nisu bile otvorene i kada nam se život poprilično promijenio, nabacili koji kilogram viška. Pjevačici Žanamari Perčić ni zatvaranje teretana nije bilo prepreka da svoju liniju održi u dobroj formi.

Pokazala je to jučer kada je objavila fotografiju u kupaćem kostimu koji odlično pristaje njezinoj fit figuri. Pjevačica se vježbanja nije odrekla ni tijekom pandemije koronavirusa i vježbala je kod kuće, a priznala nam je u tom periodu kako nije bila jednako motivirana kod kuće kao u teretani.

Foto: Hrvatski hrvački savez

- Uvijek sam na trening išla u teretanu jer me okolina puna ljudi nabrijanih na fitness i zdrav život motivira, a kući mi se teže motivirati. Dodajte na to još trenutnu neizvjesnu situaciju i dosta lako mogu proći tjedni, a da se niste pokrenuli. Odlučila sam to sebi ne dozvoliti. - rekla nam je tada Žanamari. Njezina nova fotografija u kupaćem kostimi zaradila je preko sedam tisuća lajkova, i pjevačica je dobila samo komplimente ma račun svog izgleda.

