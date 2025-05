Zagrepčanka Mirta s tri sekunde prednosti nadigrala četvero lovaca i osvojila 15.500 eura

Mirta Ćorić nadigrala je u Superpotjeri četvero lovaca i otišla kući s 15.500 eura, a Albin Hotić također je pobijedio tim od četvero lovaca i osvojio 10.500 eura. Fran Vidas i Tomislav Pišonić usprkos hrabrom odabiru tima od svih petero lovaca nisu uspjeli protiv odlične ekipe.

Albin Hotić iz Zagreba diplomirani je pravnik s vlastitim uredom. Osvojeni novac potrošio bi na putovanja u daleke krajeve - Daleki istok. U prvom krugu osvojio je 1.000 eura odgovorivši točno na dva pitanja. U brzopoteznoj igri odlučio se suprotstaviti timu od četvero lovca za 10.500 eura i 40 sekundi koje su lovci zatražili na svom satu. Albin nije znao da je Marseljeza francuska himna koju je Serge Gainsbourg snimio u rege stilu, da je New York Američka savezna država u kojoj se nalaze prestižna sveučilišta Cornell i Columbia. Nije mu bilo poznato niti da je na rijeci Nil u romanu Agathe Christie ubijena Linnet Doyle te da je Atlanta grad koji zbog visokih temperatura i vrućeg noćnog života nosi nadimak Hotlanta. Lovkinja Morana nije znala da je Mussolini političar koji je sporazum s nacističkom Njemačkom nazvao "čeličnim paktom". Albin je nadigrao lovce s jednom sekundom i osvojio 10.500 eura. - Večeras se dogodilo ono što inače gledamo kada nekada lovci čekaju egzekuciju, sada je Albin čekao egzekuciju i srećom nije ju dočekao, rekao je Joško.

Mirta Ćorić iz Zagreba završila je psihologiju, a radi u jednoj marketinškoj agenciji. Osvojenim novcem, a priželjkuje oko 10.000 kupila bi digitalni fotoaparat, a ostalo bi iskoristila za neko putovanje. U prvom krugu točno je odgovorila na četiri pitanja te s iznosom od 2.000 eura krenula u izazov lovaca. U brzopoteznoj se odlučila boriti protiv četvero lovaca za 15.500 i 42 sekunde koje su oni zatražili na svom satu. Mirta nije znala da poremećaji hipoglosalnog živca dovode do slabosti jezika, te da je Perzefona božica koja zbog toga što je pojela sjemenku šipka mora provesti zimu s Hadom u podzemlju. Na kraju je nadigrala lovce s tri sekunde prednosti i osvojila 15.500 eura. - Vaša sporost se ni u kojem slučaju nije primijetila, tako da mislim da je to vaša imaginacija. Da ste spori, niste, dovoljno ste dobri i kvalitetni i zaslužili ste osvojiti novac, rekao je Mladen. - Meni je malo žao nas jer smo odigrali stvarno odlično, izvukli smo neke teške stvari. Malo mi je krivo što nismo uspjeli to obraniti, ali ne zbog vas, nego jer je razina naše igre bila visoka, ali ne ovisi sve o nama. Vi ste do kraja bili u igri, rekao je Dean. Mirta, ovo je jako lijepa uspomena, nosite lijepe vijesti doma, ne znam što ćete reći, ali mislim da će tulum kod vas biti jedan od onih na kojem bi svi mi htjeli biti, rekao je Joško.

Fran Vidas iz Jastrebarskog ima 26 godina, završio je Ekonomski fakultet - informatički menadžment i radi analitiku u kladionici. Ambicija je osvojiti 30.000 eura. U prvom krugu točno je odgovorio na dva pitanja. Odlučio se suprotstaviti timu od svih petero lovaca za iznos od 20.550. Oni su na svom satu zatražili 45 sekundi. Fran nije znao da se za "Drugo ja" na latinskom kaže "Alter ego", da je Libija susjedna država Alžira koja je i sama član OPEC-a. Nije znao niti da je iz pera književnika Cervantesa proistekao Konj Rocinante. Na pitanje ako je x jednako minus korijen iz dva, koliko je x na kvadrat, Fran je odgovorio jedan, a točan je odgovor dva. Lovci su nadigrali Frana s četiri sekunde. - Žao mi je, ima dobru energiju, samopouzdanje, živi za igru ne boji se ničega tako da ja podržavam takve natjecatelje, i kad netko takav ostane bez love bude mi žao, ali nešto se pita i nas, mi smo bili na razini. Zasluženo smo to obranili, rekao je Dean. Kao osoba koja radi u kladionici, znate da na kraju kad se podvuče crta kuća uvijek dobiva, rekao je Krešo.

Tomislav Pišonić iz Zaprešića po zanimanju je programer. U slobodno vrijeme vodi kvizove u Zaprešiću, voli sport, a što se tiče osvojenih novaca bio bi zadovoljan s desetak tisuća eura. S osvojenih 500 eura krenuo je u izazov lovaca. Odlučio se na borbu protiv svih petero lovaca koji su ponudili 15.550 eura i 45 sekundi. Tomislav nije znao da Gutmana povezujemo uz Paraolimpijske igre, da je Queens jedan od pet Newyorških okruga nazvan u čast Katarine od Braganze, te da je CroCube lansiran krajem 2024. prvi hrvatski nano satelit. Nije znao niti da je Schindler industrijalac i član nacističke stranke koji je kupio tvornicu emajliranog posuđa u Krakovu, te da je sv. Franjo ljubitelj ptica - zaštitnik životinja, okoliša i ekologije.

Lovac Dean nije znao da je Posljednji san zbirka priča španjolskog redatelja Almodóvara. Supertim lovaca nadigrao je Tomislava s devet sekundi. - Čak sam u jednom trenutku mislio da ih imate, rekao je Joško. - Ovo lakše izgleda nego što jest, apsolutno treba cijeniti pomalo suludu pomisao da se ide na pet lovaca, tako da svaka čast s te strane, rekao je Dean. - Pozovite nas koji put na kviz, rekao je Krešo.

